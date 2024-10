Bobbie, la fille de Whitney Rose du RHOSLC, emmenée en ambulance aux soins intensifs

MISE À JOUR — 10/7/24, 13 h HE : Whitney Rose exprime sa gratitude pour tout le soutien qu’elle a reçu après avoir partagé les problèmes de santé de sa fille.

« Merci pour tout l’amour et les prières pour ma douce Bobbie Rose, nous ressentons votre énergie », a partagé la star de Bravo via son histoire Instagram le lundi 7 octobre. « Malheureusement, nous n’avons aucune mise à jour pour le moment. S’il vous plaît, continuez à prier pour notre ange.

Histoire originale :

Les vraies femmes au foyer de Salt Lake City étoile Whitney Rose demande aux fans d’envoyer leur soutien à sa fille de 14 ans, Bobbie.

« Ma belle communauté, s’il vous plaît, priez pour ma fille ange Bobbie Rose », a écrit Whitney, 38 ans, via son histoire Instagram le lundi 7 octobre. « Je ne viendrais normalement jamais ici pour partager quelque chose d’aussi vulnérable, mais nous avons besoin de prières et de bonnes vibrations, n’est-ce pas ? maintenant. Elle a été emmenée en ambulance aux soins intensifs aujourd’hui pour une grave exacerbation de l’asthme. Xoxo 💋.

Le mari de Whitney, Justin Rosea partagé un clip Instagram de Bobbie chargé dans une ambulance via une civière le dimanche 6 octobre, écrivant : « Pensées et prières pour une petite fille aujourd’hui. Elle a du mal à respirer. (Le couple, qui s’est marié en 2009, partage également son fils, Brooks, 11 ans. Justin a également trois enfants d’un précédent mariage.)

Whitney n’a pas partagé plus de détails sur l’état de santé de sa fille au moment de la publication.

Whitney n’est cependant pas étrangère à l’information des fans de Bravo sur sa famille via les réseaux sociaux. Plus tôt cet été, Whitney a partagé une jolie photo de groupe des vacances en famille. « Notre dernière aventure, une croisière dans les Caraïbes occidentales », a-t-elle écrit en parallèle d’un message du 1er juillet. Photo Instagram d’elle-même, Justin et leurs enfants posant devant un fond d’aquarium. « Je ne suis pas vraiment un croiseur mais je dois dire que c’était assez incroyable avec cet équipage 🫶. Fait amusant, nous avons lancé des gens sōl depuis l’océan 🌊 ☀️.

Whitney a également passé la fête des mères avec Bobbie et Brooks à ses côtés en mai. « Joyeuse fête des mères @whitneywildrose aussi belle à l’intérieur qu’à l’extérieur ! » Justin a légendé un 12 mai Diaporama Instagram de photos et de clips de Whitney et des enfants faisant la fête en se faisant faire des pédicures. « Merci d’être si incroyables, tous nos enfants ! »

Les fans regardent les hauts et les bas de Whitney et Justin depuis des années, et la saison 5 de la série est maintenant diffusée. Le mois dernier, Whitney a déclaré en exclusivité Nous chaque semaine que son mariage avec Justin se passait « bien » après qu’il ait quitté son ancien emploi. « Je pense qu’il n’a pas travaillé pendant un an. Je me suis habituée à l’avoir à la maison et je me suis concentrée uniquement sur mes affaires », a-t-elle partagé le 11 septembre. « Donc, l’équilibre entre le travail, la vie, les enfants [and] le mariage a dû être réinitialisé.

La star de Bravo a noté que leur relation « n’est pas différente de celle des autres », ajoutant : « Nous la partageons simplement, que les gens le veuillent ou non. Nous ne partageons plus de choses glauques.

Whitney a ensuite parlé de son partenaire pour l’avoir soutenue sur et hors du petit écran, en disant Nous« Regardez tout ce qu’il m’a soutenu avec ma propre famille, mon père, mon parcours de guérison, le simple fait d’être femme au foyer, de démarrer mes entreprises. [and] mes enfants. Je veux dire, il me soutient tellement.