Bobbie, la fille de Whitney Rose de « RHOSLC », emmenée aux soins intensifs par ambulance

Whitney Rose demande de l’aide après avoir partagé que sa fille adolescente avait été transportée d’urgence à l’hôpital.

Le dimanche 6 octobre, le Les vraies femmes au foyer de Salt Lake City star, 38 ans, partagée sur ses histoires Instagram que sa fille Bobbie, âgée de 14 ans, souffrait d’une « exacerbation sévère de l’asthme » et avait été emmenée à l’unité de soins intensifs (USI) dans une ambulance.

« Ma belle communauté, veuillez prier pour ma fille ange Bobbie Rose », a écrit Whitney dans un communiqué. « D’habitude, je ne viendrais jamais ici pour partager quelque chose d’aussi vulnérable, mais nous avons besoin de prières et de bonnes vibrations en ce moment. »

« Elle a été emmenée en ambulance aux soins intensifs aujourd’hui pour une grave exacerbation de l’asthme. Xoxo 💋. »

Un représentant de Whitney n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de PEOPLE.

Whitney partage sa fille et son fils Brooks, 11 ans, avec son mari Justin Rose. Aux côtés de ses deux enfants, Whitney est également la belle-mère des fils de Justin, Austin, Christopher et Trey, issus de son premier mariage.

Durant la saison 2 de RHOSLCWhitney a parlé de sa décision de ne pas avoir plus d’enfants. « J’ai toujours voulu avoir plus d’enfants, mais cela n’arrivera pas », a-t-elle révélé. « Après la naissance de Brooks, Justin est allé se faire couper et couper. »

Whitney a expliqué que la décision était le fruit d’un accord mutuel : « Justin et moi avons négocié et sommes parvenus à un accord pour avoir deux enfants. J’ai donc accepté la vasectomie, mais je l’ai ensuite regretté.

En avril, Whitney a célébré le 14ème anniversaire de sa fillepubliant une photo du duo mère-fille sur son Instagram alors que les deux étaient assorties en blanc.

« Joyeux anniversaire à Bobbie Rose. Elle fête ses 14 ans aujourd’hui ! ♈️ », a écrit Whitney, partageant 14 mots décrivant sa fille, allant de « gentille » et « belle » à « attentionnée » et « intrépide ».

« Ma petite fille grandit et je suis si fière d’elle. Mon enfant de côté et ma meilleure amie pour la vie », a-t-elle terminé le doux hommage.