Bobbie Faye Ferguson, actrice de “Dallas” et de “Dukes of Hazzard”, est décédée à 78 ans

Bobbie Faye Ferguson, une actrice qui est apparue dans des émissions à succès telles que “Dallas”, “The Dukes of Hazzard” et “Designing Women”, est décédée. Elle avait 78 ans.

Un porte-parole du fils de Ferguson, la star de “The Conners”, Jay R. Ferguson, a confirmé mardi le décès de la matriarche à Fox News Digital.

Ferguson, un résident de Sherman Oaks, en Californie, est décédé le 25 juin de causes naturelles, a partagé The Hollywood Reporter.

Ferguson est né le 10 octobre 1943 à Memphis, Tennessee, mais a grandi à Eudora, Arkansas. Elle est diplômée de l’Université de l’Arkansas à Monticello et a enseigné la parole et le débat à la Skyline High School de Dallas, a partagé le point de vente. Elle était également l’un des membres fondateurs et professeur de théâtre au KD Studio.

Ferguson a ensuite déménagé à Los Angeles où elle s’est lancée dans une nouvelle carrière en tant que mannequin et actrice. Elle est apparue dans des émissions de télévision à succès, telles que “The Dukes of Hazzard”, “Dallas”, Designing Women”, “Evening Shade” et “Remington Steele”, pour n’en nommer que quelques-unes.

Pourtant, Ferguson n’a jamais oublié ses racines dans l’enseignement. Elle a également enseigné à l’Actor’s Lab de Los Angeles.

Selon le point de vente, Ferguson a participé au programme multimédia de la NASA à Washington, DC au milieu des années 90. Ferguson occupera plus tard le même poste pour le Département de la sécurité intérieure à Los Angeles. Elle a été consultante de la NASA sur le film “Space Cowboys” de 2000, qui mettait en vedette Clint Eastwood, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland et James Garner. Elle a également été consultante dans “Wild Blue Yonder” en 2005.

Son dernier rôle crédité était dans la série télévisée “Hearts Afire”, diffusée de 1992 à 1994.

Ferguson laisse dans le deuil son fils, sa belle-fille, trois petits-fils, deux frères, une belle-sœur, ainsi que des nièces et des neveux. Une célébration de la vie aura lieu le 20 août à Los Angeles.