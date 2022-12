Bobbi Kristina Brown et sa mort – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Bobbi Kristina Brown est la fille unique de Whitney Houston

Son père est l’ex-mari de Whitney, Bobby Brown

Bobbi adorait sa mère et l’appelait une “meilleure amie”

Elle a affirmé s’être mariée avec Nick Gordon en 2014

Bobbi est décédée tragiquement en 2015, de la même manière que sa mère est décédée

Icône pop Whitney Houston reste dans les mémoires comme l’un des musiciens les plus influents de l’histoire. Elle est la seule artiste à avoir enregistré sept singles n ° 1 sur le Panneau d’affichage Hot 100 consécutivement et a été la première artiste féminine de l’histoire à faire ses débuts au n ° 1 sur le Panneau d’affichage carte 200. De plus, elle est six fois lauréate d’un Grammy et nominée 25 fois. De plus, le Guinness World Records a nommé la chanteuse puissante comme «l’artiste féminine la plus récompensée de tous les temps», selon son site Web.

Peut-être que sa réalisation préférée de toutes, cependant, est de devenir mère. Whitney a donné naissance à son premier et unique enfant, Bobbi Kristina Brownavec son mari d’alors Bobby Brun le 4 mars 1993. “Elle m’apporte beaucoup de joie”, a déclaré Whitney à Divertissement ce soir peu de temps après avoir accueilli sa fille. « C’est différent quand on devient mère. Cela change toute votre vision de la vie. Tu ne vis vraiment plus pour toi. Vous vivez pour vos enfants.

Malheureusement, Bobbi est décédée trois ans seulement après sa mère en 2015. Elle avait 22 ans. Lisez la suite pour en savoir plus sur Bobbi et sa mort tragique.

L’enfance de Bobbi Kristina Brown

Bobbi Kristina Brown a grandi sous les projecteurs et a fréquemment accompagné ses parents à des événements sur le tapis rouge, comme les American Music Awards de 1994 alors qu’elle n’avait que 11 mois. Elle était apparemment née pour être une star, car elle est apparue sur plusieurs des chansons de Whitney lorsqu’elle était enfant, y compris le single de 1998 “My Love Is Your Love”. Au début de la chanson, la petite Bobbi dit « Chante, maman » et crie « Applaudissez dans vos mains ! » que la chanson se termine. Elle a également figuré sur l’album de Noël de Whitney en 2003, Un souhait : l’album des fêtes.

Bobbi n’a pas seulement grandi devant des photographes et des micros ; elle a été enregistrée dès son plus jeune âge. Elle est apparue dans la série télé-réalité de Bobby Brown Être Bobby Brown et joué dans Les Houston : seuls, qui a fait ses débuts en 2012 après la mort tragique de Whitney. “Je suis très heureux que les gens voient notre famille ensemble comme une unité travaillant simplement ensemble en tant que vraie famille”, a déclaré Bobbi. Divertissement ce soirt avant la première de l’émission. “Ce n’est pas quelque chose qui est faux – rien de tel. C’est nous qui sommes une famille et nous traversons cela ensemble, et c’est comme ça.

Bobbi et Whitney étaient super proches

Après la mort soudaine de Whitney, Bobbi a déclaré que sa mère était sa “meilleure amie” dans une interview avec Oprah Winfrey et a rappelé les nuits où Whitney rampait dans son lit avec elle et la tenait toute la nuit. “Ce tout dernier jour, c’était tellement, tellement tôt le matin… Je suis allée la chercher et j’ai dit : ‘Tu sais maman, tu veux juste venir coucher avec moi ?'”, se souvient-elle. “Elle est restée avec moi toute la nuit et toute la journée … elle me frottait la tête, me tenant juste.”

La dernière année de vie de Bobbi

La dernière année de la vie de Bobbi a été placardée dans les tabloïds. En juillet 2014, elle a dû se défendre contre une photo diffusée qui la montrait en train de fumer de l’herbe avec un bang. Elle a nié être sur la photo avec un Twitter déclaration. « Je n’ai jamais posté de photo de moi en train de faire quoi que ce soit ! C’est quelqu’un qui essaie de se ternir et de se faire un nom horrible pour MOI-MÊME », elle a écrit. “Les gens sont fous.”

Le mariage de Bobbi était également un sujet brûlant, car elle n’avait que 20 ans lorsqu’elle a annoncé qu’elle et un ami de la famille Nick Gordon attaché le noeud. Elle s’est rendue sur Twitter pour annoncer la nouvelle à côté d’une photo de ce qui semblait être leurs mains entrelacées tout en portant des alliances. “#HappilyMarried So #Inlove si vous ne l’avez pas compris la première fois”, a-t-elle tweeté le 9 janvier 2014. Après la mort de Bobbi, il a été révélé qu’elle et Nick n’étaient pas légalement mariés.

Le syndicat a dérouté certains fans parce que Nick a été accueilli par Whitney à l’âge de 12 ans et élevé par elle. Cependant, Nick a déclaré que son mariage avec Bobbi était ce que Whitney “voulait” dans une vidéo obtenue par TMZ. “C’est exactement ce qu’elle voulait … nous ensemble”, a confirmé Bobbi en souriant.

Malheureusement, après le décès de Bobbi, plus de lumière a été faite sur leur mariage dans un procès de 40 millions de dollars intenté contre Nick par les conservateurs de Bobbi. Documents juridiques obtenus par PERSONNES en juillet 2015 a revendiqué Nick “répondait souvent au téléphone portable personnel de Brown, ne lui permettait pas de prendre des rendez-vous sans son approbation et manipulait sa relation bancaire pour qu’il puisse accéder à son argent.”

L’un des amis les plus proches de Bobbi, Alexandre Reid, s’est ensuite manifesté et a corroboré l’histoire selon laquelle Nick était violent. “Krissi a été agressée physiquement par Nick à plusieurs reprises et elle m’a parlé de certaines d’entre elles”, a déclaré Alex. E ! Nouvelles. “Je n’ai jamais été témoin de quoi que ce soit … elle me FaceTime chaque fois qu’elle était bouleversée, quand quelque chose venait de se passer ou me montrait une ecchymose.” Nick est décédé en 2020 d’une overdose d’héroïne.

Comment Bobbi Kristina est morte

Bobbi a été retrouvée «face contre terre dans la baignoire» de sa maison de Roswell, en Géorgie, par Nick en janvier 2015, par PERSONNES. Malheureusement, l’incident s’est produit quelques jours avant le troisième anniversaire de la mort de sa mère, qui a été déclarée morte après avoir été retrouvée inconsciente dans une baignoire. Bobbi a ensuite été transportée d’urgence à l’hôpital et plongée dans un coma artificiel.

En avril de cette année-là, sa grand-mère, Cissy Houston, a partagé une mise à jour sur son état. “Je viens de rentrer d’une visite à l’hôpital de ma petite-fille Bobbi Bobbi et bien qu’elle ne soit plus dans un coma médicalement provoqué, elle a subi une trachéotomie et selon les médecins, elle a des lésions cérébrales globales et irréversibles et reste insensible”, a-t-elle déclaré. Nous hebdomadaire. “Rencontrer les médecins et comprendre qu’elle peut vivre dans cet état toute sa vie m’attriste vraiment. Nous ne pouvons que faire confiance à Dieu pour un miracle en ce moment. Gardez-nous dans vos prières.”

Malheureusement, Bobbi Kristina est décédée en soins palliatifs le 26 juillet 2015. Selon le rapport du médecin légiste, elle est décédée d’une pneumonie provoquée par un mélange de drogues, dont la marijuana, «une substance apparentée à la cocaïne» appelée benzoylecgonine, la morphine qui résultait de la consommation d’héroïne et d’alcool, par Nouvelles de la SCB. Bobbi est enterrée à côté de sa mère au cimetière Fairview dans le New Jersey.

