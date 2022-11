Bob Woodward dit que Trump Tapes révèle des « évasions », des « démentis » – et des mensonges éhontés

Comme ça arrive9:54Bob Woodward dit que Trump Tapes révèle des « évasions », des « démentis » – et des mensonges éhontés

Le journaliste vétéran Bob Woodward a déjà publié trois livres basés sur ses entretiens approfondis avec l’ancien président américain Donald Trump. Maintenant, il veut que les gens entendent ces conversations par eux-mêmes.

Woodward est un rédacteur en chef adjoint du Washington Post qui a couvert 10 présidents américains en 50 ans. Ses reportages sur le scandale du Watergate, aux côtés de son collègue Carl Bernstein, ont joué un rôle clé dans la chute de l’ancien président Richard Nixon.

Mais Woodward dit qu’il n’a jamais rencontré un président comme Trump.

Son nouveau livre audio, Les bandes Trumppermet aux auditeurs d’écouter les enregistrements des entretiens réalisés avec l’ancien président républicain pour son trio de livres : Craindre, Rage et Péril.

Voici une partie de la conversation de Woodward avec Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal.

M. Woodward, je me demande ce que vous pensez de la valeur d’entendre Donald Trump de cette façon, à travers ces bandes que vous avez diffusées, étant donné que nous avons tant entendu – et continuons d’entendre tellement – de la part de M. Trump, lui-même ?

C’est différent parce que j’ai pu l’interroger et lui poser des questions, parfois une douzaine ou deux douzaines de fois. Et donc cela s’est vraiment concentré sur des questions clés comme le virus, les relations raciales, les affaires étrangères. Et, comme vous le savez, les fonctionnaires n’aiment pas se soumettre à des questions répétées sur un sujet, et j’ai pu le faire.

Ainsi, non seulement vous l’entendez, mais vous voyez les évasions, les dénégations et l’insistance sur un certain nombre de choses qui ne sont tout simplement pas vraies.

[In one clip from the audiobook] vous demandez à M. Trump s’il a donné [North Korean Leader] Kim [Jong-un] trop de puissance. Il dit : “S’il tire, il tire.” Alors qu’est-ce qui te passe par la tête à ce moment-là quand tu l’entends dire ça ?

Toute la théorie et le fonctionnement de la dissuasion nucléaire sont [that] … utiliser des armes nucléaires, alors que nous voyons maintenant que Poutine menace l’Ukraine, c’est impensable. Mais ici, Trump est un peu désinvolte – et encore une fois, c’est dans le ton de la voix – “S’il tire, il tire.” Comme si cela n’avait pas grande conséquence.

Président [Joe] Biden parle maintenant de Poutine et des armes nucléaires et Biden dit : “Il ne plaisante pas,” prendre cela très au sérieux, comme il se doit.

Et donc il y a une sorte de désinvolture qui est dangereuse. Et les membres de l’équipe de sécurité nationale de Trump, comme je l’ai dit, ont été traumatisés.

Le livre audio de Bob Woodward, The Trump Tapes, fait suite à son trio de livres sur l’ancien président américain : Fear, Rage and Peril. (Simon & Schuster)

Si nous pouvons revenir un peu en arrière jusqu’aux élections de mi-mandat de 1974, après la démission du président Nixon, les républicains ont perdu 49 sièges à la Chambre à ce moment-là et cinq sièges au Sénat… Si les sondages sont corrects et que les électeurs restent fidèles aux républicains après ce que nous avons vu avec Le 6 janvier, vous savez, c’est d’une certaine manière qu’ils n’ont pas fait après le Watergate. Alors pourquoi pensez-vous que c’est?

Après le Watergate, bien sûr, ce fut un énorme revers pour le Parti républicain en raison de son association avec Nixon. Et si vous regardez cette période il y a près de 50 ans, le Parti républicain s’est soulevé contre Nixon et l’a forcé à démissionner.

Et maintenant, nous voyons le Parti républicain s’accrocher à Trump, presque à tous les niveaux, d’une manière qui est, je pense, sans précédent.

Comme j’ai fait ces interviews avec Trump, cela m’a rappelé à nouveau [of] un morceau d’histoire. En 1978, David Frost, l’animateur du talk-show, a interviewé Nixon dans ces bandes Frost-Nixon qui font partie de l’histoire. Mais à ce moment-là, Nixon ne pouvait plus courir. Trump peut se présenter à nouveau.

Il a dit à ses proches : je vais… le faire. Nous allons donc avoir quelqu’un qui était président il y a quatre ans, qui a appris où se trouvaient les leviers du pouvoir [are]se présenter à nouveau – et certainement, peut-être, être élu.

Donc, mon objectif ici est de publier autant d’informations sur Trump [as possible]. Et quand on l’entend de sa propre voix, c’est différent et c’est complet.

Nous avons couvert tous les problèmes, et vous voyez clairement comment il a menti à propos du coronavirus, disant qu’il était sous contrôle, me le répétant à plusieurs reprises, disant [it] au public. Et à un moment donné dans l’une de ces interviews, 140 000 Américains étaient morts du virus.

[It] Il m’a fallu des semaines et des mois pour rapporter cela pour découvrir que Trump avait reçu un avertissement de son conseiller à la sécurité nationale que je n’avais jamais entendu donner à un président. C’est Robert O’Brien et vous pouvez l’entendre sur les bandes.

Vous pouvez entendre O’Brien dire, raconter, comment il a dit au président : Ce virus sera la plus grande menace à la sécurité nationale pour votre présidence.

Depuis que la nouvelle a éclaté que vous alliez diffuser ces bandes, M. Trump vous a traité de “gars sordide”. Il a menacé de vous poursuivre. C’est du moins ce qu’il dit en public.

Dans le livre audio, vous soulignez qu’il était amical et coopératif avec vous en privé, même après avoir fait des déclarations publiques sur les livres que vous avez écrits, condamnant les livres que vous aviez écrits sur lui auparavant. Êtes-vous toujours en contact direct avec M. Trump maintenant ?

Je ne parle pas avec lui.

Il a dit que ces entretiens étaient tous enregistrés, enregistrés avec ses connaissances. Si vous l’écoutez, vous entendrez plusieurs fois qu’il dit : “Maintenant, vous avez votre magnétophone, n’est-ce pas ?”.

Nous avons convenu que tout serait public. Je ne crois pas qu’un président en exercice puisse s’entretenir avec le journaliste autrement que sur le compte rendu.

Mais il dit certaines choses. Par exemple, à un moment donné, il insiste sur le fait qu’il en sait le plus sur les installations nucléaires de Kim Jong-un en Corée du Nord. Et, encore une fois, c’est lui qui dit que c’est lui qui sait… non pas parce qu’il les a étudiés en profondeur, mais il dit qu’il a un oncle qui a travaillé au MIT.

Et donc Trump m’a dit, vous l’entendrez sur ces bandes : Donc je comprends ce genre de choses, vous savez, génétiquement.

Ce qui signifie, en quelque sorte, qu’il pense que l’oncle intelligent qui travaillait au MIT a transmis quelque chose à Trump qui fait de lui une autorité pour parler et porter des jugements sur les principales installations nucléaires de Kim. Je veux dire, je n’ai jamais rien entendu de tel, encore moins imaginé. Génétiquement !

Vous avez posé à M. Trump de très nombreuses questions pendant de nombreuses heures. Mais si vous deviez reprendre contact, si vous deviez interviewer Trump demain, y a-t-il une question que vous voudriez lui poser maintenant plus qu’une autre ?

Dans ces bandes, ce qui est important, c’est que je pose 600 questions, pas une. Et je pense que poser une question n’est pas la réponse. Vous voulez les suivre.

Des historiens qui vont écrire sur Trump pendant des décennies [will ask]: Qui était-il? D’où est-ce qu’il venait? Comment a-t-il gagné ? Pourquoi a-t-il perdu en 2020 ?

Henry Kissinger, qui était le conseiller à la sécurité nationale de Nixon et son secrétaire d’État, a dit un jour à propos de l’histoire et des grands personnages qui s’y trouvent : “Quels véhicules extraordinaires le destin choisit pour accomplir sa conception.”

Que vous aimiez Trump ou que vous ne l’aimiez pas, il ne fait aucun doute qu’il est un véhicule extraordinaire.