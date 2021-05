Bob Willis Fund soutenu par son héros Bob Dylan, aux côtés de personnalités du sport et du divertissement | Nouvelles de cricket

Bob Willis est décédé en décembre 2019, âgé de 70 ans

Des stars du sport et du divertissement s’associent pour soutenir une nouvelle organisation caritative à la mémoire du légendaire joueur de cricket anglais Bob Willis.

Son héros Bob Dylan fait partie de ceux qui soutiennent le Fonds Bob Willis, qui vise à sensibiliser et à collecter des fonds pour la recherche afin d’améliorer la détection et le diagnostic du cancer de la prostate.

Willis, le héros de Headingley 1981 et un expert opiniâtre de Sky Sports, est décédé en décembre 2019, à l’âge de 70 ans.

Son épouse Lauren Clark et son frère David Willis ont lancé le fonds, et elle a déclaré: «Nous ne pouvons jamais accepter que Bob ait été emmené si jeune.

«Sa perte est dévastatrice.

«Un homme meurt du cancer de la prostate toutes les 45 minutes au Royaume-Uni.

« Nous savions que nous devions utiliser l’héritage de Bob pour essayer d’empêcher d’autres familles de souffrir comme nous. »

Willis a ajouté Dylan comme deuxième prénom à l’âge de 16 ans et a adoré l’auteur-compositeur-interprète américain après l’avoir vu en concert en 1965.

Dylan a accepté de devenir le parrain d’honneur du fonds et a déclaré: «Bob Willis était un grand sportif qui est parti trop tôt.

« Je suis heureux d’aider à garder sa flamme et à faire vivre sa cause. »

La légende de la musique Bob Dylan est devenu le parrain d’honneur du fonds – Bob Willis était un tel fan qu’il a ajouté Dylan comme deuxième prénom

Le parolier Sir Tim Rice, un ami du lanceur de rythme et un grand fan de cricket, est également un mécène, et ses ambassadeurs comprennent l’ancien Premier ministre Sir John Major, Sir Ian Botham, Michael Atherton, David Lloyd et Michael Holding.

Sir Tim a déclaré: « Ma famille a été gravement touchée par le cancer de la prostate, donc j’apprécie de première main à quel point il est important de soutenir le Fonds Bob Willis pour combattre cette maladie, ou du moins limiter considérablement son taux de notation. »

Les fans présents à l’international d’un jour entre l’Angleterre et le Pakistan le 13 juillet ont été invités à porter du bleu lors d’un événement avec le hashtag #BlueforBob

Ils ont également été invités à partager des vidéos sur les réseaux sociaux avec le hashtag #BowlLikeBob pour imiter sa célèbre action, avec sa longue course et ses bras agités qui, selon Graham Gooch, étaient comme « un regard essayant de décoller d’une piste ».

Les fans de cricket sont invités à partager leurs tentatives d’impression en ligne, les meilleures étant diffusées sur Sky.

Lauren Clark, l’épouse de Bob Willis, debout à côté du logo de Prostate Cancer UK

Le principal bénéficiaire des efforts de cette année sera Prostate Cancer UK, pour soutenir un projet de recherche basé au Royaume-Uni.

Son directeur, le Dr Matthew Hobbs, a déclaré: «Nous sommes fiers de travailler avec le Fonds Bob Willis et ravis que Prostate Cancer UK soit le principal bénéficiaire de Blue For Bob Day.

« Le cancer de la prostate est le cancer le plus répandu chez les hommes, et l’argent récolté sera absolument vital pour nous aider à réduire les dommages qu’il cause. »

Pour faire un don, veuillez visiter BobWillisFund.org.