Bob Saget rappelé par les stars de « Full House », la veuve Kelly Rizzo à l’occasion de ce qui aurait été son 67e anniversaire

Les stars de « Full House » et la veuve de Bob Saget, Kelly Rizzo, ont rendu hommage au défunt comédien à l’occasion de ce qui aurait été son 67e anniversaire.

John Stamos, qui a incarné Oncle Jesse dans la sitcom des années 90, a rendu hommage à sa co-vedette mercredi en partageant une vidéo d’un sketch comique auquel ils ont tous deux participé. Stamos était habillé en John Wilkes Booth et Saget était Abraham Lincoln.

« Joyeux anniversaire @bobsaget. Ça ne semble toujours pas réel. J’ai pensé à toi toute la journée et j’ai pensé à tous les merveilleux anniversaires que nous avons célébrés ensemble », a partagé Stamos, 59 ans, sur Instagram.

« D’habitude, je t’organise une gigantesque fête coûteuse et tu m’emmènes au Smokehouse in the Valley. Je serai John Wilkes Booth pour ton Abe Lincoln à tout moment. Tu me manques tellement. »

Dave Coulier, qui jouait Oncle Joey dans « Full House », s’est rendu sur Instagram pour partager une photo en noir et blanc de lui et de Saget en train de fumer des cigares.

« Joyeux anniversaire, Bob. Je t’aime », a-t-il écrit.

Dans une série de photos sentimentales partagées sur les réseaux sociaux, Rizzo, 43 ans, a exprimé sa gratitude pour le temps qu’elle a passé avec Saget avant sa mort.

« Joyeux anniversaire. Cela ne devient vraiment jamais moins bizarre ou surréaliste », a-t-elle écrit sur Instagram.

« Mais la gratitude grandit chaque jour. Je n’arrêterai jamais de me sentir comme la personne la plus chanceuse sur Terre d’avoir eu le privilège de passer 6 ans avec cet homme incroyable. La vie est courte et nous ne savons jamais combien de temps nous allons être ici . Et je suis toujours rassuré par le fait que Bob a utilisé chaque minute sur cette planète pour profiter pleinement de la vie et rendre le monde meilleur. »

Le blogueur a encouragé les fans à « faire comme » Saget ferait pour fêter son anniversaire.

« Dites à toutes les personnes que vous aimez que vous les aimez, de préférence dans un texte vocal très long et verbeux dicté par Siri », a suggéré Rizzo.

La créatrice de « Eat, Travel, Rock Production » a indiqué qu’elle fêterait l’anniversaire de son défunt mari avec style.

« Je vais le célébrer aujourd’hui en prenant un martini sale très froid et très sec avec des olives au fromage bleu… Et j’espère qu’il fêtera là-haut avec un énorme cigare (son truc préféré), un martini et quelques dizaines d’huîtres tout en assis sur une plage. Il adorerait ça. Merci à vous tous d’aimer toujours autant Bob. »

Le doux message de Rizzo a été complété par des photos de Saget dégustant des cigares et une tour de fruits de mer avec des huîtres.

Saget et Rizzo se sont mariés en 2018.

Le regretté comédien est décédé tragiquement d’un traumatisme crânien après un accident dans sa chambre d’hôtel Ritz-Carlton à Orlando, en Floride.

Dans une déclaration de la famille fournie à E! News, citant les autorités, il a été révélé que Saget « s’est accidentellement cogné l’arrière de la tête sur quelque chose, n’y a pas pensé et s’est endormi ».

Saget n’avait que 65 ans. Outre Rizzo, il laisse derrière lui trois filles : Aubrey, Jennifer et Lara.