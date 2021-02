Une fois Tanner, toujours Tanner.

Plus de 25 ans se sont écoulés depuis Bob Saget dernier joué Mary-Kate et Ashley Olsenle père de la célèbre sitcom ABC Full house, mais il dit qu’ils sont tout aussi proches ces jours-ci – sinon plus proches qu’ils ne l’étaient lors de l’ascension fulgurante des jumeaux vers la célébrité enfantine.

Dans un aperçu exclusif de l’acteur À l’intérieur de toi avec Michael Rosenbaum Podcast interview, Bob discute de son lien avec les filles de Full house, Candace Cameron Bure, Jodie Sweetin et les Olsen.

«Entre Candace, Jody et les jumeaux Olsen, avec lequel des enfants vous entendiez-vous le mieux? il a demandé, ce à quoi la star répond: « Celui avec qui j’étais en ce moment, tout comme mes propres enfants. »

« Je suis très proche de Candace, ça l’a toujours été depuis que nous avons fait le pilote », poursuit le comédien. «Jodie dormait chez moi et jouait avec ma fille Aubrey, mon aîné. «

Quant à MK et Ash, qui ne se sont pas connectés au redémarrage de Netflix Maison plus complète, Bob adore tout simplement les magnats de la mode.