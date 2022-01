Bob Saget « était en paix » la dernière fois que John Stamos l’a vu pour un double rendez-vous avec ses épouses, selon l’acteur

John Stamos parle de la dernière fois qu’il a vu son pote Bob Saget.

Les amis de longue date ont joué ensemble dans « Full House » de 1987 à 1995 et sont devenus des amis proches par la suite. Lorsque Saget est décédé à l’âge de 65 ans plus tôt cette année, Stamos, 58 ans, a prononcé un éloge funèbre lors de ses funérailles.

Maintenant, la star de « Big Shot » revient sur la dernière fois qu’il a vu Saget, qui a eu lieu lorsque les acteurs ont pris leurs femmes à un double rendez-vous environ un mois avant la mort de la bande dessinée le 9 janvier.

« La dernière fois que nous étions tous ensemble, nous sommes allés à un double rendez-vous avec Nobu, peut-être un mois avant sa mort », a déclaré Stamos au New York Times plus tôt cette semaine. « Il ne ressemblait pas à un gars qui allait mourir, mais il était très calme, ce qui était étrange pour Bob. Il était en paix d’une manière ou d’une autre. »

« Et il a écouté, et il était pensif et n’a pas interrompu; il se souciait de ce que nous disions », a poursuivi la star. « Je déteste le dire, mais c’était le Bob que j’ai toujours voulu voir. Et c’était la dernière fois que je l’ai vu. »

De plus, il a ajouté que « Bob s’inquiétait toujours pour tout le monde, mais il parlait beaucoup de la mort ».

La femme de Saget, Kelly Rizzo, « a eu une prémonition », a déclaré Stamos, bien qu’il ait noté qu’il « ne l’avait pas vu » lui-même.

Alors que les deux étaient très proches ces dernières années, il n’en a pas toujours été ainsi. Stamos a déclaré à la publication que lui et Saget « se sont complètement affrontés » parce que Saget était un comédien tandis que Stamos se considérait comme un acteur plus dramatique.

« Je pense que nous nous sommes rencontrés au milieu », a concédé la star. « Mais nous sommes tous les deux allés donner des coups de pied et crier, ne voulant pas plier ce que nous faisons. »

Saget ressentait la même chose, semble-t-il, car l’ex-femme de la bande dessinée Sherri Kramer a dit à Stamos lors des funérailles que même s’il s’était attaché à son ancienne co-star, Saget « détestait » Stamos « au début ».

« Il rentrait à la maison et il était tellement jaloux de vous », se souvient Stamos, lui ayant dit Kramer. « Il se plaindrait tellement de toi. »

Stamos a déclaré au Times qu’il avait trouvé son ancienne co-star « douloureusement distrayante » en raison de ses blagues constantes sur le plateau, ce qui, selon Stamos, « aurait pu lui être parfois préjudiciable ».

Finalement, Saget « a trouvé un équilibre » comme personne que Stamos n’avait jamais vu.

« Il compenserait tout cela avec autant d’amour, voire plus », a déclaré l’acteur. « J’ai eu tellement de gens qui m’ont appelé, disant ce que Bob signifiait pour eux et comment il les aidait. Il était maniaquement serviable à tout moment. »

À la fin de « Full House », Stamos a déclaré qu’il n’avait pas senti qu’il « avait besoin » de Saget dans sa vie jusqu’à plusieurs années plus tard, lorsque son père est décédé en 2001.

« Mais ensuite mon père meurt, et ce type intervient comme personne dans ma vie parce que tout le monde a été arrêté. Mes sœurs, ma mère », se souvient Stamos. « Mais Bob ne l’était pas, et il est juste intervenu et s’est occupé de moi, même au point de dire ‘Puis-je organiser les funérailles de ton père ?' »

L’acteur a déclaré que les funérailles consistaient en « deux heures de blagues cochonnes que j’ai pense mon père aurait aimé », félicitant Saget d’avoir donné « aux gens ce dont ils avaient besoin à ce moment-là ».

« Tout le monde avait besoin de rire, et il l’a fait », a déclaré la star. « Je pense que celui-là a vraiment cimenté notre amitié. Et puis ça s’est rapproché de plus en plus à partir de là, au point que nous étions juste là à travers tous les moments les plus importants. Maintenant, je dois les traverser sans lui, tu sais? »

L’amitié était également à double sens, car Stamos, se comparant à Cyrano de Bergerac, se souvient avoir envoyé un texto à Saget alors qu’il était sorti pour un premier rendez-vous, « lui disant quoi dire, quoi faire ».

« Et puis quand il a rompu avec cette fille, il vivait pratiquement sur mon canapé », a-t-il ajouté au Times. « Je veux dire, nous étions aussi proches que n’importe qui pouvait l’être. Mais tout le monde disait ça de lui. »

Bien que Saget « était un grand auditeur », Stamos a déclaré que « parfois, il fallait lui dire d’écouter », et une fois, il a même suggéré à Saget de consulter un thérapeute, ce qui, selon l’acteur, « a vraiment aidé ».

« Mais à côté de ma mère, il était ma plus grande pom-pom girl, mon plus grand fan. Il se vantait de moi devant les gens », a déclaré Stamos. « Quand j’ai ramené ‘Fuller House’ et que ça a été un succès, au début, on pouvait voir qu’il disait : ‘Pourquoi n’y ai-je pas pensé ?’ Et puis presque toutes les interviews c’était, ‘John a fait ça. C’est lui qui nous a réunis. Nous le lui devons.' »

« Mon travail pendant de très nombreuses années consistait à l’aider à comprendre à quel point il était bon et intelligent, à quel point il était drôle et à quel point les gens l’aimaient », a-t-il poursuivi. « Je vous garantis qu’il est allé dans cette tombe sans connaître l’amour que ce monde a pour lui, et cela m’attriste tellement parce qu’il le voulait tellement. »

Stamos a conclu: « Il avait soif d’être accepté, aimé et apprécié, et les gens savaient à quel point il était bon. Et ils le savaient, mais ils ne le lui ont pas fait parvenir à temps. »