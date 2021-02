Saget a joué le père des soeurs jumelles Mary-Kate et Ashley Olsen quand elles étaient jeunes enfants dans « Full House », et dit qu’ils sont restés proches, avec ses autres co-stars Candace Cameron Bure et Jodie Sweetin.

« Ils sont tous amis, ce n’est pas comme s’ils étaient des enfants », a déclaré Saget sur le podcast « Inside of You With Michael Rosenbaum ». « Mais Jodie était probablement plus comme une enfant pour moi. Ashley et Mary-Kate sont plus comme des amis parce que j’ai en quelque sorte tout ce dont ils parlent. Candace est une amie. Ils ont tous été là pour moi en un grand chemin quand j’ai traversé des choses difficiles. «

Saget a ajouté: « Je suis très proche de Candace, depuis que nous avons fait le pilote. Jodie dormait chez moi et jouait avec ma fille Aubrey, mon aînée. »

Cela fait plus de 25 ans depuis le début de « Full House », et les fans ont depuis vu Netflix redémarrer la série sous le nom de « Fuller House », pour lequel les Olsen n’ont pas signé.