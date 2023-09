Bob Ross Une promenade dans les bois Peinture avec signature à vendre

Un tableau unique en son genre de l’artiste bien-aimé Bob Ross est en vente aux enchères pour près de 10 millions de dollars.

La toile peinte à l’huile intitulée « Une promenade dans les bois » devrait coûter 9,8 millions de dollars au Artefact moderne maison de vente aux enchères à Minneapolis. Selon la maison de vente aux enchères, il s’agissait du premier tableau à figurer dans le tout premier épisode de la célèbre émission de Ross « The Joy of Painting » en 1983.

La pièce est signée par Ross et est accompagnée d’un certificat d’authenticité de Bob Ross, Inc. Elle comprend également une note écrite du propriétaire original non identifié du tableau, qui était présent lorsque Ross a peint la pièce.

Le tableau, qui représente les « petits arbres heureux » emblématiques de Ross entourés d’un plan d’eau, « est la peinture originale la plus significative historiquement de Bob Ross jamais créée », indique la maison de vente aux enchères sur la liste du tableau. « Il est extrêmement rare de trouver des morceaux d’épisodes de Bob Ross, et c’est une opportunité unique en son genre de posséder le tout premier », ajoute-t-il.

L’émission de Ross, où il a enseigné aux téléspectateurs comment peindre des paysages détaillés, a été diffusée de 1983 à 1994. Tout au long de sa carrière, il a réalisé environ 30 000 peintures, selon Modern Artifact, jusqu’à sa mort d’un lymphome à l’âge de 52 ans en 1995.

« La force motrice derrière la demande accrue de peintures de Bob Ross semble être les collectionneurs eux-mêmes », a déclaré Ryan Nelson, propriétaire de Modern Artifact, dans un communiqué. CNN. « La nostalgie, les réseaux sociaux et l’intérêt accru du grand public pour la personnalité derrière cet art ont tous contribué à sa popularité actuelle. »

« Une promenade dans les bois » est disponible à l’achat sur ModernArtifacts.com.