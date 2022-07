Bob Rafelson, réalisateur de “Five Easy Pieces”, décède à 89 ans

Nominé pour quatre Oscars, le film incarnait l’esprit downbeat et anti-establishment de l’époque et a cimenté la position de M. Nicholson en tant qu’homme de premier plan à Hollywood.

Bob Rafelson, réalisateur et producteur iconoclaste qui était une figure centrale du mouvement New Hollywood qui a lancé le cinéma américain à la suite des bouleversements de la contre-culture des années 1960, est décédé samedi à son domicile d’Aspen, dans le Colorado. Il avait 89 ans.

Plus qu’un cinéaste, M. Rafelson était également un habile navigateur de l’évolution rapide de la culture pop et des paysages médiatiques des années 1960. Il a cocréé le groupe pop The Monkees pour une série télévisée et les a ensuite présentés dans le long métrage subversif « Head » (1968), le premier film de M. Rafelson.