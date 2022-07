Bob Rafelson, réalisateur de “Five Easy Pieces”, décède à 89 ans

Robert Rafelson est né le 21 février 1933 à New York. Son père était un fabricant de chapeaux qui s’attendait à ce que ses fils entrent dans l’entreprise familiale. Mais M. Rafelson a trouvé l’inspiration chez son oncle, le scénariste Samson Raphaelson, qui a travaillé avec le réalisateur Ernst Lubitsch sur de nombreux films, dont “Trouble in Paradise” et “The Shop Around the Corner”.

Se rebellant contre son éducation confortable dans l’Upper West Side, M. Rafelson a quitté la maison à l’adolescence pour travailler dans un rodéo en Arizona et jouer avec un groupe de jazz à Acapulco, au Mexique. Il est retourné à la philosophie d’étude de l’Est au Dartmouth College et, après avoir obtenu son diplôme, a été enrôlé dans l’armée. Il a servi au Japon, travaillant comme DJ pour le réseau Far East de stations de radio et de télévision militaires. Il a été traduit en cour martiale deux fois, une fois pour avoir frappé un officier et une fois pour avoir proféré une obscénité à l’antenne.

M. Rafelson, un passionné de cinéma dans son enfance, avait été exposé à des films étrangers à un jeune âge, et pendant son séjour à Tokyo, il a travaillé comme consultant pour le studio japonais Shochiku. De retour à New York, il a fait ses débuts en tant que rédacteur en chef de la série d’anthologies télévisées “Play of the Week”.

Après avoir déménagé à Los Angeles en 1962 avec sa première femme, Toby Carr, décoratrice, il a continué à travailler à la télévision, mais les contraintes du format ne correspondaient pas à ses ambitions et à ses goûts éclectiques.

Il a perdu son emploi dans une branche de télévision d’Universal Pictures lorsqu’il s’est disputé avec le titan hollywoodien Lew Wasserman au sujet d’un choix de casting. M. Rafelson a fait tomber tout ce qui se trouvait sur le bureau de M. Wasserman et a été escorté hors des lieux.

Chez Screen Gems, alors filiale de télévision de Columbia Pictures, il a rencontré M. Schneider, une âme sœur dont le père, Abraham, était un haut dirigeant de Columbia. Les deux jeunes producteurs bien connectés ont cherché à capitaliser sur le succès de Beatlemania avec une émission sur un groupe pop inventé. Leurs publicités recherchant “4 garçons fous, 17-21” ont produit les Monkees, et les idoles sont devenues de véritables têtes de liste.