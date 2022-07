Bob Rafelson, co-créateur de “The Monkees” et réalisateur de “Five Easy Pieces”, est mort à 89 ans

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Bob Rafelson, le réalisateur, producteur et scénariste qui a apporté une sensibilité européenne au cinéma américain avec “Five Easy Pieces” en 1970, est décédé samedi soir à son domicile d’Aspen, dans le Colorado. Il avait 89 ans.

La mort de Rafelson a été confirmée par son ancienne assistante personnelle de 38 ans, Jolene Wolff, qui travaillait sous la bannière de production de Rafelson, Marmont Productions. Wolff a déclaré que Rafelson est mort paisiblement, entouré de sa famille.

Les singes Le chanteur et batteur Micky Dolenz, le dernier membre survivant du groupe de musique, a fait une déclaration sur la mort de Rafelson dimanche après-midi.

“Un jour du printemps 1966, j’ai interrompu mes cours d’architecture à LA Trade Tech pour passer une audition pour une nouvelle émission télévisée intitulée” The Monkees “. Le co-créateur/producteur de la série était Bob Rafelson”, a déclaré Dolenz. “Au début, je l’ai pris pour un autre acteur là-bas pour l’audition. Inutile de dire que j’ai eu le rôle et cela a complètement changé ma vie. Malheureusement, Bob est décédé la nuit dernière, mais j’ai eu la chance de lui envoyer un message. lui disant à quel point j’étais éternellement reconnaissant qu’il ait vu quelque chose en moi. Merci du fond du cœur, mon ami.

Rafelson s’est associé à Bert Schneider, décédé en 2011, pour former la société de production Raybert, qui est devenue plus tard BBS. Il était une force majeure dans les coulisses de la réalisation de films comme “Easy Rider” en 1969 et “The Last Picture Show” en 1971.

Mais la production et la réalisation de Rafelson “Cinq pièces faciles” un succès critique en Amérique qui lui vaut un box-office impressionnant à l’étranger, font de lui un acteur majeur parmi une nouvelle génération de réalisateurs inspirés par le style de la Nouvelle Vague française. Le réalisateur Ingmar Bergman a exprimé son admiration pour la réalisation de Rafelson.

Avec Jack Nicholson dans le rôle de Bobby Dupea, “Five Easy Pieces” était un road movie axé sur les personnages reflétant le point de vue de Rafelson sur un étranger souffrant d’une douleur profonde et non révélée. Dans une interview, Rafelson, le fils d’un chapelier et d’une mère abusive et alcoolique, a déclaré que Dupea était un personnage qui avait besoin d’évasion. “J’essayais d’échapper à mon milieu depuis l’âge de 14 ans”, a déclaré Rafelson.

Les trois premiers films de Rafelson ont marqué une nouvelle profondeur dans le cinéma américain. Il s’est penché sur les familles dysfonctionnelles, l’ambition contrecarrée et l’aliénation dans “Five Easy Pieces”, “The King of Marvin Gardens” en 1972 et “Stay Hungry” en 1976.

“Five Easy Pieces”, nominé pour quatre Oscars, dont celui du meilleur film, a également annoncé l’arrivée de Nicholson en tant que star majeure, ce qui lui a valu sa première nomination au meilleur acteur. Rafelson travaillera également avec Nicholson en tant que co-scénariste ou réalisateur sur des films tels que “The Postman Always Rings Twice” en 1981 et “Blood and Wine” en 1996. L’acteur a déclaré qu’il considérait Rafelson comme faisant partie de sa “famille de substitution”.

Ironiquement, la relation professionnelle de Rafelson avec Nicholson a commencé avec un tarif beaucoup plus léger. “Head” (1968), que le réalisateur a co-écrit avec Nicholson, mettait en vedette les Monkees, un groupe de rock fabriqué sur le modèle des Beatles. Ils sortaient tout juste de la série à succès NBC du même nom créée par Rafelson et Schneider. Le spectacle s’est déroulé de 1966 à 1968, remportant à Rafelson un Emmy pour la série comique en 1967.

Bien que les revenus de la série fournissent un financement pour “Easy Rider”, Rafelson a déclaré qu’il détestait ce que représentait le succès de “The Monkees”. Il a appelé “Head”, son premier long métrage, une tentative méprisante “d’exposer le projet” pour sa superficialité lisse et à la mode. Rafelson a expliqué plus tard qu’il avait touché à tant de genres dans le film – aventure, western, romance – parce que “je pensais que je ne pourrais jamais faire une autre image”.

Robert Rafelson est né à New York. Son oncle Samson Raphaelson (“The Shop Around the Corner”) aurait été le scénariste préféré d’Ernst Lubitsch.

Rafelson a étudié la philosophie au Dartmouth College, où Buck Henry est devenu un ami proche. Il a travaillé comme disc-jockey, a édité des traductions de sous-titres pour des films japonais et, en 1959, est devenu rédacteur en chef de la série télévisée “Play of the Week” de David Susskind, où il a écrit des “dialogues supplémentaires” pour des écrivains comme Shakespeare et Ibsen. En 1963, Rafelson a été licencié après une vive dispute avec Lew Wasserman de MCA au sujet de la série éphémère “Channing”. Apparemment, il a été personnellement escorté hors du terrain Universal par Wasserman.

Le mariage de Rafelson avec Toby Carr, le chef décorateur de ses premiers films, s’est soldé par un divorce. Sa vie a également été marquée par une tragédie lorsque sa fille de 10 ans, Julie, est décédée après l’explosion d’un poêle au propane dans sa maison d’Aspen en 1973. Cela “a affecté tout ce que Bob a fait après cela”, a déclaré Henry à propos de son ami.

Après les années 1970, Rafelson s’est tourné vers des images noires de mauvaise humeur. En plus de “Postman” avec Nicholson et Jessica Lange, il a réalisé “Black Widow” en 1987, avec Debra Winger et Theresa Russell. Les deux films ont connu un box-office sain en Europe, où la réputation de Rafelson est restée en haute estime. Le thriller policier de 2002 “No Good Deed” mettait en vedette Samuel L. Jackson, Milla Jovovich et Stellan Skarsgard mais a à peine ouvert aux États-Unis

Rafelson a reçu quelques bons avis en 1990 pour “Mountains of the Moon”, sur l’explorateur Sir Richard Burton, mais “Man Trouble” de 1992, qui a réuni le réalisateur avec Nicholson et la scénariste de “Five Easy Pieces” Carole Eastman, et le téléfilm HBO de 1998 ” Poodle Springs”, avec James Caan dans le rôle du détective Philip Marlowe, ne s’est pas bien comporté auprès du public ou des critiques.

Rafelson a également réalisé le clip vidéo du tube “All Night Long (All Night)” de Lionel Richie en 1983, associant la ballade pop contagieuse à un portrait coloré et abstrait d’une fête de quartier au coucher du soleil.

Avec “Five Easy Pieces”, qui a été sélectionné pour être conservé par la Bibliothèque du Congrès en 2000, et son travail en tant que producteur pour BBS, Rafelson restera dans les mémoires pour avoir stimulé les premières carrières d’acteurs tels que Jeff Bridges et Sally Field dans ” Stay Hungry” et Ellen Burstyn, qu’il a recommandée à Peter Bogdanovich pour “The Last Picture Show”.

Revenant sur sa propre carrière dans une interview de 2004, Rafelson était philosophe : « S’il arrive que les gens réagissent à votre travail de votre vivant, eh bien, vous avez beaucoup de chance… cela vous donne la permission de continuer à faire des films. Mais si vous ne vous faites pas applaudir, eh bien, il y a d’autres choses. Je veux dire, après tout, il y a votre vie à vivre.

Plus tard dans sa vie, Rafelson est apparu dans le documentaire de 2010 “America Lost and Found : The BBS Story”.