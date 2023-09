Bob Rae dit qu’il s’est « réconforté » après qu’un diplomate indien l’ait approché pour discuter de l’affaire Nijjar

L’ambassadeur du Canada auprès des Nations Unies, Bob Rae, a déclaré que son homologue indien l’avait pris à l’écart mardi pour discuter du cas de Hardeep Singh Nijjar — une semaine après que le premier ministre Justin Trudeau a déclaré qu’il existait des « allégations crédibles » liant le gouvernement indien à sa mort.

Rae a déclaré à CBC News que la représentante permanente de l’Inde auprès de l’ONU, Ruchira Kamboj, l’avait approché après son discours à l’ONU mardi et l’avait remercié.

« Elle m’a pris à part pour me dire qu’il était important que nous continuions à travailler ensemble pendant que les gouvernements tentent de régler la situation sur laquelle il faut travailler », a-t-il déclaré.

« Cela m’a quelque peu réconforté. Je pense qu’il y a de la place pour la diplomatie et je pense que nous allons voir plus de place à mesure que nous avançons. »

Nijjar, un militant sikh de Colombie-Britannique, a été abattu devant un temple sikh à Surrey, en Colombie-Britannique, le 18 juin.

Des manifestants scandent devant le bureau du consulat général de l’Inde en réponse à la mort par balle de Hardeep Singh Nijjar à Vancouver le samedi 24 juin 2023. (Ethan Cairns/La Presse Canadienne)

Il était un membre bien connu du mouvement militant en faveur de la création d’un État sikh indépendant au Pendjab en Inde. Le gouvernement indien a qualifié Nijjar de terroriste mais a nié toute implication dans son assassinat.

« Je pense qu’il est important que les gens sachent que tous les efforts doivent être déployés pour trouver une approche qui permettra de résoudre le problème et de régler la question que nous avons soulevée, car c’est extrêmement important », a déclaré Rae, ajoutant que les Canadiens Nous devons « comprendre qu’il y a beaucoup de liens que nous devons établir et beaucoup de respect mutuel que nous devons atteindre afin d’arriver à un meilleur endroit ».

Mardi, le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, a déclaré que son gouvernement avait déclaré au Canada qu’il était ouvert à examiner toute information spécifique dont il disposerait sur la mort de Nijjar.

« Premièrement, nous avons dit aux Canadiens que ce n’était pas la politique du gouvernement indien », a déclaré Jaishankar, s’exprimant lors d’un événement du Council on Foreign Relations. « Deuxièmement, nous avons dit aux Canadiens… que si vous avez quelque chose de spécifique, si vous avez quelque chose de pertinent, vous savez, faites-le-nous savoir – nous sommes ouverts à l’examiner. »

Trudeau a déclaré la semaine dernière que « le Canada partageait les allégations crédibles » [with India] … il y a plusieurs semaines.

Des sources ont déclaré à CBC que le gouvernement canadien avait rassemblé des renseignements humains et électromagnétiques au cours de cette enquête qui a duré plusieurs mois. Ces renseignements comprennent des communications impliquant des responsables indiens eux-mêmes, y compris des diplomates indiens présents au Canada, ont indiqué les sources.

Le Washington Post a rapporté lundi avoir visionné une vidéo de 90 secondes montrant qu’au moins six hommes et deux voitures de fuite étaient impliqués dans le meurtre de Nijjar, ce qui suggère une opération plus importante que celle rapportée précédemment.

CBC News n’a pas vu la vidéo et ne peut pas vérifier de manière indépendante son contenu.

Singh déclare que les renseignements sont « très crédibles » après un briefing

Le chef du NPD fédéral, Jagmeet Singh, a soutenu le premier ministre mardi après avoir reçu un briefing sur les renseignements de la conseillère à la sécurité nationale de Trudeau, Jody Thomas.

« Je peux confirmer ce que le premier ministre a partagé publiquement, à savoir qu’il existe des renseignements clairs dont dispose le Canada qui exposent le cas suivant, selon lequel un citoyen canadien a été tué sur le sol canadien et qu’un gouvernement étranger était impliqué », a déclaré Singh aux journalistes à Ottawa le 1er janvier. Mardi.

« Ces renseignements sont quelque chose que je pense très crédible. »

Singh a déclaré aux journalistes qu’il avait pu demander un briefing sur la question parce qu’il avait obtenu une autorisation de sécurité top-secrète après avoir examiné les documents sur l’ingérence étrangère préparés par l’ancien rapporteur spécial David Johnston. L’ancien gouverneur général avait été chargé d’enquêter sur les allégations d’ingérence étrangère dans les élections plus tôt cette année et a depuis démissionné.

Le chef conservateur Pierre Poilievre, qui a rejeté l’offre d’obtenir l’autorisation nécessaire pour examiner les documents top-secrets derrière le rapport Johnston, a déclaré qu’on lui avait proposé une séance d’information similaire à celle que le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, avait reçue la semaine dernière à ce sujet.

Eby a déclaré que ses exposés jusqu’à présent se limitaient aux informations accessibles au public.

Le chef conservateur a demandé à Trudeau de « dire la vérité » sur les preuves derrière les allégations contre l’Inde. Poilievre a déclaré aux journalistes mardi qu’il ne croyait pas qu’une séance d’information offrirait « les informations nécessaires » et qu’il lui serait interdit de parler de son contenu.

La déclaration explosive de Trudeau la semaine dernière a aggravé les relations déjà difficiles entre le Canada et l’Inde.

La semaine dernière, le Canada a expulsé Pavan Kumar Rai – qui dirigeait la Research and Analysis Wing (RAW), l’agence indienne de renseignement extérieur, au Canada – et l’Inde a riposté en expulsant un diplomate canadien.

Le centre de traitement des visas indien au Canada a également suspendu ses services.