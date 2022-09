Bob Rae dit que l’Ukraine devrait obtenir toutes les armes que le Canada peut trouver

Le mot “faucon” et le nom de Bob Rae se retrouvent rarement dans la même phrase, sauf lorsqu’il s’agit de l’Ukraine.

L’ambassadeur du Canada aux Nations Unies a déclaré récemment que le gouvernement fédéral devrait donner à l’Ukraine toutes les armes qu’elle demande.

Depuis le début des hostilités majeures l’hiver dernier, Rae – l’ancien chef libéral par intérim et ancien premier ministre néo-démocrate de l’Ontario – a été l’un des principaux critiques canadiens du régime du président russe Vladimir Poutine.

En ligne et dans des discours importants, il a saisi toutes les occasions pour dénoncer les efforts de propagande du Kremlin qui ont marqué la guerre de près de huit mois.

Dans son discours à l’Assemblée générale des Nations Unies cette semaine, le président ukrainien Volodomyr Zelensky a clairement défini les besoins militaires de son pays. CBC News a également rapporté que, dans une lettre adressée à son homologue canadien il y a trois semaines, le ministre ukrainien de la Défense a demandé plus de véhicules blindés, plus d’obusiers et de munitions, et des vêtements d’hiver.

ÉCOUTEZ | L’ambassadeur de l’ONU, Bob Rae, discute des derniers développements de la guerre en Ukraine : CBC News: La maison11:54Poutine intensifie à nouveau la guerre en Ukraine L’ambassadeur du Canada à l’ONU, Bob Rae, se joint à la Chambre pour discuter de l’évolution de la guerre en Ukraine et de la façon dont la communauté internationale devrait réagir.

“C’est peut-être une décision qui limite ma carrière de dire cela, mais je ne pense pas que nous puissions dire autre chose que oui”, a déclaré Rae samedi sur CBC Radio. La maison.

“C’est mon conseil constant à quiconque, qui, qui écoute. Évidemment, les gouvernements doivent décider du rythme auquel ils peuvent le faire.”

Pour répondre à la récente demande de matériel de l’Ukraine, l’armée canadienne devrait presque certainement puiser à nouveau dans son inventaire d’équipement existant.

REGARDER | Le président Volodomyr Zelensky demande à l’ONU de priver la Russie de son droit de veto : Zelensky demande à l’ONU de priver la Russie de son droit de veto Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé à l’Assemblée générale des Nations Unies de punir la Russie en levant son veto au Conseil de sécurité et en lui faisant payer une compensation pour sa guerre.

Rae a déclaré qu’il était au courant des engagements militaires du Canada envers l’OTAN et ailleurs – des engagements qui exigent que l’armée et d’autres forces maintiennent un haut degré de préparation.

“Mais je pense que nous devons continuer à pousser car le test de notre succès n’est pas ce que nous avons fait le mois dernier”, a-t-il déclaré. “Le test de notre succès est de savoir si nous répondons aux besoins qui permettront à l’Ukraine d’atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés, et franchement que nous partageons ?”

C’est un point sur lequel “nous devons être clairs”, a déclaré Rae.

Un soldat ukrainien est assis sur un véhicule blindé de transport de troupes (APC) roulant sur une route près de Sloviansk, dans l’est de l’Ukraine, le 26 avril. (Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images)

Jeudi, la ministre de la Défense, Anita Anand, a souligné que le Canada était en train d’expédier 39 véhicules blindés de transport de troupes en Ukraine – dans le cadre d’un engagement antérieur – et a déclaré qu’elle était en dialogue constant avec son homologue ukrainien.

“Nous poursuivrons les discussions la semaine prochaine”, a-t-elle déclaré. “Il serait imprudent de ma part de fournir plus d’informations avant de finaliser la situation.”

Outre les tout nouveaux véhicules blindés légers et les véhicules de transport de troupes améliorés que l’Ukraine a demandés, l’armée canadienne possède également tout un stock de véhicules d’occasion, dont des centaines de Coyotes, de Bisons et de véhicules blindés à chenilles (appelés T-LAV).

La plupart d’entre eux, sinon tous, sont en train d’être mis hors service ou mis au rebut. Beaucoup d’entre eux ont vu des combats en Afghanistan.

Des documents récemment déposés au Parlement montrent que l’armée a récemment procédé à un inventaire de ces véhicules pour déterminer ce qui pourrait être donné à l’Ukraine.

Sur un stock de 149 Coyotes, qui sont utilisés pour la reconnaissance, l’armée en a trouvé 62 “qui sont jugés en état réparable, mais nécessiteraient des réparations importantes et des pièces qui prendraient plus de 220 jours à se procurer”.

Les pièces de rechange sont un gros problème, ont déclaré des experts de la défense, car le Canada et ses alliés ne veulent pas donner à l’Ukraine du matériel cassé ou inutilisable.

La réponse à une question écrite posée à la Chambre des communes, déposée cette semaine, indiquait qu’aucune autre flotte de véhicules blindés (Bisons, TLAV ou M-113) ne pouvait être considérée comme excédentaire par les Forces armées canadiennes.

“Ces véhicules sont nécessaires pour soutenir les capacités opérationnelles des Forces armées canadiennes, y compris pour la gestion des pièces de rechange et de la logistique”, indique la réponse écrite.