Bob Odenkirk stable après avoir subi un incident cardiaque sur le tournage

L’acteur Bob Odenkirk est dans un état stable dans un hôpital du Nouveau-Mexique après avoir subi une crise cardiaque sur le tournage de « Better Call Saul » d’AMC.

Odenkirk, 58 ans, s’est effondré mardi alors qu’il travaillait à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, et a été transporté par ambulance dans un hôpital local.

« Nous pouvons confirmer que Bob est dans un état stable après avoir subi un incident cardiaque », a déclaré des représentants de l’acteur a déclaré mercredi dans un communiqué. « Lui et sa famille aimeraient exprimer leur gratitude pour les incroyables médecins et infirmières qui s’occupent de lui, ainsi que pour ses acteurs, son équipe et ses producteurs qui sont restés à ses côtés. Les Odenkirk aimeraient également remercier tout le monde pour l’effusion de bons vœux et demandez leur intimité pendant que Bob travaille à son rétablissement. »

Le fils d’Odenkirk, Nate Odenkirk, a également tweeté mercredi « Il va aller bien ».

La sixième et dernière saison de « Better Call Saul » était à un peu plus de la moitié terminée, ont déclaré des sources à THR. On ne sait pas combien de temps la production sera arrêtée, mais les retards liés à la pandémie ont déjà repoussé la date de retour de la série produite par Sony en 2022.

« Better Call Saul » est une préquelle de « Breaking Bad » et met en vedette Odenkirk dans le rôle de Saul Goodman, un avocat louche. Odenkirk a reçu quatre nominations aux Emmy Awards pour le rôle.