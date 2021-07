Bob Odenkirk s’est précipité à l’hôpital après s’être «effondré sur le tournage» de Better Call Saul

BOB Odenkirk a été transporté d’urgence à l’hôpital après s’être « effondré sur le plateau » de Better Call Saul.

L’acteur de 58 ans recevrait toujours des soins médicaux après l’incident.

Getty

Bob a été transporté d’urgence à l’hôpital après s’être effondré[/caption]

Rex

L’incident a eu lieu sur le plateau de Better Call Saul[/caption]

Des sources de production ont dit TMZ que les acteurs et l’équipe tournaient sur le Sony Lot à Culver City mardi lorsque Bob s’est effondré.

Peu de temps après la chute de Bob, il était entouré de membres d’équipage qui ont appelé une ambulance pour obtenir de l’aide de la star.

De plus, les forces de l’ordre ont déclaré au point de vente qu’elles avaient reçu un appel au studio à 11h34 pour une urgence médicale.

On ne sait pas si Bob était conscient lorsqu’il a été transporté à l’hôpital, bien qu’une source proche de l’acteur ait déclaré à TMZ qu’il était toujours à l’hôpital sous la surveillance de médecins.

L’acteur est surtout connu pour avoir joué l’avocat Saul Goodman dans Breaking Bad, diffusé sur AMC de 2008 à 2013.

Bob a ensuite reçu son propre spin-off avec Better Call Saul, qui a été créé sur le réseau en 2015.

La série populaire tourne actuellement sa sixième et dernière saison.

Selon TMZ, il n’y a eu aucune mise à jour pour savoir si la situation médicale de Bob retarderait le calendrier de production de l’émission.

En plus de son rôle dans les émissions AMC, Bob a joué et co-créé la série de sketchs comiques de HBO Mr. Show avec Bob et David.

Il a également joué dans les films très médiatisés Nebraska, Fargo, The Post, Indestructibles 2, Little Women et Nobody.

LES FANS ENVOYENT LEURS SOUHAITS

Peu de temps après l’annonce de l’hospitalisation de Bob, les fans se sont précipités sur Twitter pour souhaiter bonne chance à l’acteur.

Un fan a écrit: « J’espère que Bob Odenkirk ira bien. »

Un autre a ajouté : « Seigneur, envoie tes anges à Bob Odenkirk ! Gardez notre Saul Goodman en sécurité !!”

Un troisième est intervenu: « Mes pensées et prières avec Bob Odenkirk après avoir entendu qu’il s’était effondré sur le plateau. »





Les pensées positives se sont poursuivies alors qu’un autre fan a écrit: « Je vais avoir besoin de Bob Odenkirk pour aller bien. »

Un autre a commenté : « Bob Odenkirk vous souhaite un prompt rétablissement et vous envoie des bénédictions. »

Un fan suivant a tweeté: «Bob Odenkirk MIEUX être ok. Jésus. »

Getty

L’incident a eu lieu mardi[/caption]

Getty

Les fans se sont précipités sur Twitter pour souhaiter à l’acteur un prompt rétablissement[/caption]