BOB Odenkirk est « éveillé » après s’être évanoui en raison d’une urgence médicale « cardiaque ».

Son fils, Nate, a donné aux fans une mise à jour sur la santé de Bob dans un Twitter postez mercredi, en écrivant: « Il va aller bien. »

AFP

Bob est «éveillé» après s’être effondré inconscient[/caption]

Rex

L’alerte sanitaire a eu lieu sur le tournage de Better Call Saul[/caption]

L’acteur était transporté d’urgence à l’hôpital mardiy après s’être effondré sur le tournage de Better Call Saul.

Selon TMZ, Bob a été hospitalisé pour un « incident cardiaque ».

Des sources ont déclaré au point de vente que Bob, 58 ans, était « toucher-déplacer pour le dernier jour », pensant qu’il semblait qu’il était maintenant sorti du bois et qu’il était dans un état stable.

Selon TMZ, l’alun de Breaking Bad est réveillé à l’intérieur d’un hôpital d’Albuquerque et est sur le rebond.

Cependant, cela n’avait pas l’air bien lorsqu’il a été transporté d’urgence à l’hôpital mardi.

Des sources ont déclaré que Bob n’était pas conscient pendant ses premières heures à l’hôpital, bien qu’il soit actuellement lucide.

Le représentant de Bob a déclaré à TMZ: « Bob et sa famille aimeraient exprimer leur gratitude aux incroyables médecins et infirmières qui s’occupent de lui, ainsi qu’à ses acteurs, son équipe et ses producteurs qui sont restés à ses côtés. »

Le porte-parole a poursuivi: « Les Odenkirk aimeraient également remercier tout le monde pour l’effusion de leurs vœux et demander leur vie privée en ce moment alors que Bob travaille à son rétablissement. »

L’EFFONDREMENT DE BOB SUR LE PLATEAU

Mardi, il a été rapporté que l’acteur s’était effondré sur le plateau de l’émission AMC.

Des sources de production ont dit TMZ que les acteurs et l’équipe tournaient sur le Sony Lot quand Bob s’est effondré.

Peu de temps après la chute de Bob, il était entouré de membres d’équipage qui ont appelé une ambulance pour obtenir de l’aide de la star.

De plus, les forces de l’ordre ont déclaré au point de vente qu’elles avaient reçu un appel au studio à 11h34 pour une urgence médicale.

À l’époque, il n’était pas clair si Bob était conscient lorsqu’il a été transporté à l’hôpital.





L’acteur est surtout connu pour avoir joué l’avocat Saul Goodman dans Breaking Bad, diffusé sur AMC de 2008 à 2013.

Bob a ensuite reçu son propre spin-off avec Better Call Saul, qui a été créé sur le réseau en 2015.

La série populaire tourne actuellement sa sixième et dernière saison.