[His voice softens.] Je ne peux en parler qu’un peu. Ma famille a eu deux cambriolages ici à Los Angeles, et le premier a été particulièrement traumatisant. Les sentiments résiduels de frustration et de colère sont réels et sont restés avec moi. C’était quelque chose dont je pensais pouvoir construire ce personnage. Je sais que la violence ne résout rien. Mais croyez-moi, vous avez le désir de blesser quelqu’un qui fait du mal à votre famille.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy