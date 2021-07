Bob Odenkirk de « Better Call Saul » est dans un état stable après un « incident cardiaque »

Bob Odenkirk, la star de la série AMC « Better Call Saul », serait dans un état stable mercredi soir après avoir subi ce que ses représentants ont qualifié d' »incident cardiaque ».

Odenkirk, 58 ans, qui joue le personnage titre sournois de « Better Call Saul », a été hospitalisé mardi après s’être effondré sur le plateau de cette émission, qui est filmée à Albuquerque et dans ses environs, NM Des représentants d’Odenkirk ont ​​déclaré dans un communiqué: « Nous pouvons confirmer que Bob est dans un état stable après avoir subi un incident cardiaque. Lui et sa famille souhaitent exprimer leur gratitude aux incroyables médecins et infirmières qui s’occupent de lui, ainsi qu’à ses acteurs, son équipe et ses producteurs qui sont restés à ses côtés. Les Odenkirk aimeraient également remercier tout le monde pour l’effusion de leurs vœux et demander leur intimité en ce moment alors que Bob travaille à son rétablissement. » Odenkirk avait déjà écrit pour « Saturday Night Live » et « Late Night With Conan O’Brien » et co-créé la série de sketchs HBO « Mr. Show With Bob and David » avant qu’il ne devienne plus connu en tant qu’avocat comique sans scrupules Saul Goodman dans la série AMC « Breaking Bad ».

Après la fin de « Breaking Bad » en 2013, le personnage d’Odenkirk a reçu sa propre série de préquelles, « Better Call Saul », qui a tracé la descente de son personnage d’un avocat bienveillant mais tranchant nommé Jimmy McGill à son personnage plus louche Saul Goodman. Sur « Better Call Saul », qui a fait ses débuts en 2015, Odenkirk a reçu quatre nominations aux Emmy Awards pour l’acteur principal d’une série dramatique. La sixième et dernière saison de « Better Call Saul » devait faire ses débuts l’année prochaine. Alors que la nouvelle de l’hospitalisation d’Odenkirk se répandait, il y avait une vague de soutien pour lui sur les réseaux sociaux. David Cross – qui a co-créé et co-vedette dans « Mr. Montrer » avec lui — a écrit sur Twitter: « Je partagerai ce que je sais quand je le pourrai mais Bob est l’une des personnes les plus fortes que je connaisse à la fois physiquement et spirituellement. Il VA s’en sortir. » Et Bryan Cranston, la star de « Breaking Bad », a écrit sur Instagram qu’il avait été « anxieux toute la matinée » à propos de la nouvelle de l’effondrement d’Odenkirk. « Il est à l’hôpital d’Albuquerque et reçoit les soins médicaux dont il a besoin, mais son état n’est pas encore connu du public », a-t-il ajouté. il a écrit. « S’il vous plaît, prenez un moment dans votre journée aujourd’hui pour penser à lui et envoyer des pensées positives et des prières à sa manière, merci. »

Au printemps dernier, Odenkirk a joué dans le thriller de vengeance « Nobody », qui l’obligeait à suivre plusieurs mois d’entraînement physique en vue du rôle principal. Discutant de son programme d’exercices pour « Personne », Odenkirk a déclaré dans une interview au New York Times qu’il n’avait jamais tenté quelque chose de plus intense que le cardio. « Et je ne m’étais jamais fait mal au dos, aux genoux », a déclaré Odenkirk. « Tout est assez bon, ça marche. Cela m’a stressé de conduire jusqu’au centre d’entraînement – une heure et 10 minutes, quelques jours de plus – dans la circulation de LA, et de penser : « Vous vous entraînez pour un film qui n’arrivera jamais, qu’est-ce qui ne va pas chez vous ? Quel genre de crise de la quarantaine traversez-vous ?’ » Il a poursuivi: « Mais j’ai aussi pensé: » Si le film ne se produit pas, eh bien, je serai en forme. Et j’aurai appris quelque chose sur mon corps. Odenkirk a remporté des Emmy Awards en tant que membre de l’équipe de rédaction de « Saturday Night Live » et « The Ben Stiller Show ». Il a également réalisé les films comiques « Allons en prison » et « Les frères Salomon », et il a joué dans des émissions de télévision comme « Fargo » et dans des films comme l’adaptation de 2019 de « Little Women ».