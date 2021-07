Bob Odenkirk confirme qu’il a subi une crise cardiaque et fait le point sur la santé des fans alors qu’il « prend du temps à récupérer pendant le tournage »

La star de BETTER Call Saul, Bob Odenkirk, a confirmé qu’il avait subi une crise cardiaque sur le plateau et qu’il « prendrait un battement » pour récupérer.

Bob, 58 ans, a mis à jour les fans il y a quelques instants en disant qu’il se sentait «débordé» et que ses médecins avaient réussi à le traiter sans chirurgie.

Getty

La star de Better Call Saul, Bob Odenkirk, a informé les fans de sa santé et a confirmé qu’il avait subi une crise cardiaque[/caption]

Lisez notre Blog en direct de Bob Odenkirk pour les toutes dernières mises à jour

L’acteur s’est adressé à Twitter pour dire aux fans qu’il avait eu une « petite crise cardiaque » mais que tout irait bien.

« Salut. C’est Bob. Merci. À ma famille et mes amis qui m’ont entouré cette semaine », a-t-il commencé.

«Et pour l’effusion d’amour de tous ceux qui ont exprimé leur inquiétude et leur souci pour moi. C’est écrasant. Mais je ressens l’amour et cela signifie tellement.

Bob a ajouté : « J’ai eu une petite crise cardiaque. Mais ça va aller grâce à Rosa Estrada et aux médecins qui ont su réparer le blocage sans chirurgie.

« De plus, le support et l’aide d’AMC et de SONY tout au long de cette opération ont été d’un niveau supérieur. Je vais prendre un peu de temps pour récupérer mais je serai bientôt de retour.

La mise à jour de Bob intervient après que son bon ami et costar David Cross ait déclaré aux fans plus tôt dans la journée qu’il « allait bien » et qu’il faisait des « blagues » à l’hôpital.

« Je viens de raccrocher avec Bob et il va très bien ! »

L’acteur d’Arrested Development a écrit sur Twitter : « Je viens de raccrocher avec Bob et il va très bien !

« En plaisantant, en jappant et en blaguant… Vous aurez bientôt de ses nouvelles. Mais il va très bien !!!

Mardi, il a été rapporté que l’acteur s’était effondré sur le plateau de l’émission AMC.

Cependant, cela n’avait pas l’air bien lorsqu’il a été transporté d’urgence à l’hôpital mardi.

Des sources ont déclaré que Bob n’était pas conscient pendant ses premières heures à l’hôpital, bien qu’il soit actuellement lucide.

Le représentant de Bob a déclaré à TMZ: « Bob et sa famille aimeraient exprimer leur gratitude aux incroyables médecins et infirmières qui s’occupent de lui, ainsi qu’à ses acteurs, son équipe et ses producteurs qui sont restés à ses côtés. »

Des sources de production ont dit TMZ que les acteurs et l’équipe tournaient sur le Sony Lot quand Bob s’est effondré.

Peu de temps après la chute de Bob, il était entouré de membres d’équipage qui ont appelé une ambulance pour obtenir de l’aide de la star.

De plus, les forces de l’ordre ont déclaré au point de vente qu’elles avaient reçu un appel au studio à 11h34 pour une urgence médicale.

À l’époque, il n’était pas clair si Bob était conscient lorsqu’il a été transporté à l’hôpital.

Son fils, Nate, a donné aux fans une mise à jour sur la santé de Bob dans un Twitter postez mercredi, en écrivant: « Il va aller bien. »

L’acteur est surtout connu pour avoir joué l’avocat Saul Goodman dans Breaking Bad, diffusé sur AMC de 2008 à 2013.

Bob a ensuite reçu son propre spin-off avec Better Call Saul, qui a été créé sur le réseau en 2015.

La série populaire tourne actuellement sa sixième et dernière saison.

Twitter / @mrbobodenkirk

Bob a informé les fans sur Twitter en lui disant que leur soutien « signifiait tellement »[/caption]

AP : Presse Associée

L’acteur a dit aux fans qu’il prendrait du temps pour se remettre du tournage[/caption]

Getty

La co-star de Bob, David Cross, a déclaré aux fans que l’acteur faisait des blagues et se portait bien à l’hôpital[/caption]