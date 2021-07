Bob Odenkirk a eu une « petite crise cardiaque », dit qu’il va bien après s’être effondré

La star de « Better Call Saul », Bob Odenkirk, a assuré qu’il « allait bien » après avoir été hospitalisé à la suite d’un effondrement effrayant sur le plateau de l’émission au Nouveau-Mexique mardi.

L’acteur de 58 ans a confirmé vendredi sur Twitter avoir subi une « petite crise cardiaque ». Malgré son hospitalisation, Odenkirk a déclaré qu’il n’avait eu à subir aucune procédure.

« Ça va aller grâce à Rosa Estrada et aux médecins qui ont su réparer le blocage sans chirurgie », a-t-il déclaré. tweeté.

Odenkirk a ajouté qu’il allait « prendre un peu de temps pour récupérer », mais a promis qu’il serait « de retour bientôt » pour continuer à tourner la sixième et dernière saison de « Better Call Saul », qui devrait être diffusée l’année prochaine.

David Cross a également fourni une mise à jour aux fans vendredi à propos d’Odenkirk, qui, selon Cross, « se débrouille très bien ».

« Je viens juste de raccrocher avec Bob et il va très bien ! Plaisanter et japper et plaisanter. Lui et sa famille sont submergés par l’effusion d’amour et d’inquiétude que tout le monde a montré », Cross tweeté Vendredi matin.

Mardi soir, les membres de l’équipe de « Better Call Saul » ont appelé une ambulance qui a emmené l’acteur de 58 ans à l’hôpital, a déclaré à l’Associated Press une personne proche d’Odenkirk qui n’était pas autorisée à s’exprimer publiquement sur l’affaire.

Sa peur de la santé a suscité un flot de soutien de sa famille, de ses fans et de ses co-stars de « Breaking Bad » et « Better Call Saul », dont Bryan Cranston et Aaron Paul.

« S’il vous plaît, prenez un moment dans votre journée aujourd’hui pour penser à lui et envoyer des pensées positives et des prières à sa façon, merci », a écrit Cranston sur Instagram mercredi, tandis que Paul a ajouté: « Je t’aime mon ami. »

Vendredi, Odenkirk a déclaré que l’amour qu’il avait reçu était « écrasant ».

« Merci. A ma famille et mes amis qui m’ont entouré cette semaine », a-t-il tweeté. « Et pour l’effusion d’amour de tous ceux qui ont exprimé leur inquiétude et leur souci pour moi. C’est bouleversant. Mais je ressens l’amour et cela signifie tellement. »

Odenkirk a également félicité AMC, le réseau sur lequel « Breaking Bad » et « Better Call Saul » sont diffusés, et SONY, la société de production de l’émission, pour le soutien et l’aide « de niveau supérieur ».

Dans un communiqué publié mercredi, AMC a déclaré qu’il était « reconnaissant de savoir qu’il est dans un état stable et qu’il reçoit d’excellents soins ».

« Bob est quelqu’un que nous connaissons et avec qui nous avons eu la chance de travailler depuis longtemps. L’effusion immédiate d’affection et d’inquiétude des fans du monde entier est le reflet clair de ses immenses talents et de sa capacité à la fois à émouvoir et à divertir les gens », a déclaré le réseau. récupération. »

Odenkirk a été nominé pour quatre Emmy Awards pour avoir joué le personnage principal, un avocat malchanceux nommé Jimmy McGill qui devient de plus en plus corrompu et adopte le pseudonyme de Saul Goodman.

