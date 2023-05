Bob Myers, architecte de la course des Warriors vers quatre titres, démissionne

Eric Bucher Analyste FOX Sports NBA

L’architecte de la plus grande course de l’histoire récente de la NBA se retire.

Bob Myers, président des opérations de basket-ball et directeur général des Golden State Warriors, a reconnu mardi ce qui circulait dans les cercles de la NBA depuis près d’un an : la difficulté de construire quatre équipes de championnat en huit ans l’a ébranlé.

« C’est juste le temps, » Myers a déclaré à ESPN avant une conférence de presse prévue à 16 h HE mardi.

Considérant où Myers a placé la barre, le défi auquel est confronté son successeur ne sera probablement pas plus facile. Il a été nommé Exécutif de l’année à deux reprises en trois ans (2015, 2017) et largement respecté parmi ses pairs. Alors que la zone arrière vantée de l’équipe de Steph Curry et Klay Thompson était déjà repêchée avant qu’il ne prenne ses fonctions de directeur général au printemps 2012, l’une de ses premières décisions a été d’ajouter une partie intégrante à leur noyau de championnat – choix de deuxième tour et futur joueur défensif. de l’année Draymond Green.

Ancien agent de joueur, Myers a signé en tant qu’assistant GM en 2011 sous Larry Riley et lui a succédé un an plus tard. La légende des Lakers Jerry West est arrivée à peu près au même moment en tant que consultant et mentor.

Il n’est pas surprenant que Myers ait compris les rudiments de la construction de quelque chose de très réussi à partir de zéro – il l’a personnellement fait au moins deux fois avant de rejoindre la franchise. Il a fait partie de l’équipe de basket-ball de l’UCLA en tant qu’étudiant de première année, un an plus tard, il était boursier lorsque les Bruins ont remporté le championnat NCAA 1995 et ont obtenu leur diplôme en tant que partant à temps partiel dans une équipe Elite Eight. Il a gravi les échelons en tant qu’agent de joueur de la même manière, commençant comme stagiaire sous Arn Tellem – maintenant vice-président des Detroit Pistons – et finalement nommé vice-président de l’entreprise. Il était encore dans la fin de la trentaine lorsque les Warriors l’ont embauché et on pouvait souvent le trouver en train de jouer avec divers membres du personnel d’entraîneurs et de soutien après les entraînements d’équipe. Il ne fait aucun doute que cela lui a donné un rapport spécial et une compréhension à la fois des joueurs et du personnel des opérations. Il est crédité d’avoir apaisé les problèmes qui se sont posés dans les vestiaires et d’autres parties de l’organisation au fil des ans avec sa volonté à la fois de parler et d’écouter les parties lésées.

Certes, la construction du prochain noyau de l’équipe a été une lutte et le record de repêchage le plus récent de Myers a été plus de ratés que de coups sûrs. Il a repêché le centre Damian Jones devant Ivica Zubac lors du repêchage de 2016. Deux ans plus tard, il a pris le garde de tir Jacob Evans, qui n’a duré que deux ans dans la ligue, contre une foule d’autres qui y sont toujours, dont Jalen Brunson, Bruce Brown et Gary Trent, Jr. Et puis il y a le choix n ° 2 de 2021. , James Wiseman, qui a été transféré à cette dernière échéance commerciale aux Pistons pour cinq choix de deuxième ronde. Il a eu plus de succès à trouver des acteurs vétérans capables de s’intégrer aux Big Three, notamment Andrew Bogut, David West, Shaun Livingston, Andre Iguodala, Otto Porter Jr. et, plus récemment, Donte DiVincenzo.

La plus grande réalisation de Myers, cependant, a peut-être été de se remettre de la décision de l’attaquant vedette Kevin Durant de partir après quatre voyages consécutifs en finale et deux championnats. Plutôt que Durant de signer avec son équipe choisie, les Brooklyn Nets, Myers a organisé une signature et un échange qui a récupéré le garde D’Angelo Russell, qui est ensuite devenu le principal élément de l’accord qui a amené Andrew Wiggins aux Warriors, un élément crucial de leur équipe de championnat 2022 et une pièce fondamentale potentielle à l’avenir.

Bien qu’il ait remporté un quatrième titre en huit ans la saison dernière, diverses sources au sein de l’équipe et de la ligue laissent entendre depuis des mois que Myers est usé par la pression du propriétaire Joe Lacob pour prolonger la fenêtre de l’équipe en lice pour le titre. Plusieurs directeurs généraux rivaux ont exprimé en privé leur admiration pour sa capacité à garder Lacob heureux tout en contrecarrant ses pires impulsions, qui comprenaient à un moment donné l’échange de Thompson contre Kevin Love.

En démissionnant, Myers évite également d’avoir à être responsable de la séparation des trois grands de l’équipe, ce qui apparaît comme une nécessité potentielle pour maintenir la compétitivité de l’équipe. Une source de la ligue a suggéré que cela aurait pu peser dans sa décision de démissionner. Il y a eu des rapports selon lesquels Lacob a offert plusieurs extensions lucratives que Myers a refusées et il y a eu des rumeurs dans les cercles de la NBA à un moment donné selon lesquelles le propriétaire des Los Angeles Clippers, Steve Ballmer, prévoyait de l’attirer.

Myers a trois jeunes filles et devrait prendre au moins un an de congé avant d’envisager un autre emploi. Une source de la ligue a également émis l’hypothèse que sa popularité dans la région de la baie pourrait l’inciter à se présenter aux élections.

« Je le vois prendre une année sabbatique et laisser le prix [to hire him] continue d’augmenter », a déclaré une source de la NBA.

Ric Bucher est un écrivain NBA pour FOX Sports.

