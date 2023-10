L’ancien directeur général des Warriors, Bob Myers, est en paix avec sa décision de quitter l’organisation pour le monde moins stressant de l’analyse télévisée.

L’usure émotionnelle de son mandat de 12 ans en tant qu’architecte principal de la liste des Warriors était difficile à gérer. Presque tous les matchs comptaient.

Myers en a parlé lors d’une conversation avec Adrian Wojnarowski d’ESPN sur “The Woj Pod” cette semaine.

« Il y a une certaine impuissance, n’est-ce pas ? Myers, maintenant analyste ESPN NBA, a déclaré à Wojnarowski. “Je suis fier de ne jamais… Je pense qu’une fois en 12 ans, j’ai quitté un match parce que c’était trop émotionnel. Je pense que c’était un match de finale à Oakland. Je n’en suis pas fier, mais je suis sûr que les directeurs généraux ou d’autres personnes comprendraient. Certains directeurs généraux le font tout le temps.

“Je connais Jerry West, c’était sa méthode habituelle pour gérer cela. J’ai réalisé que j’étais dans ce travail, je serai dans le bâtiment quoi qu’il arrive, en bien comme en mal. Parce que si quelque chose de grand devait arriver, et j’ai eu la chance d’en voir beaucoup, je veux le voir. Je ne veux pas être sur le parking ou loin quand quelque chose de vraiment bien se produit et me dire “C’est pour cela que nous faisons tout cela et j’ai raté”. il.’ Vous devez donc prendre le risque de supporter la douleur si vous perdez.”

Les Warriors ont connu beaucoup de bien à l’époque où Myers était directeur général, puisqu’ils ont disputé 34 matchs de finale de la NBA au total au cours de cette période, dont 18 matchs à domicile (15 à l’Oracle Arena, trois au Chase Center).

Myers n’a pas précisé quel match de finale il avait quitté, mais il y a eu de nombreux matchs anxiogènes à l’Oracle Arena lors des combats des Warriors contre les Cleveland Cavaliers et les Toronto Raptors.

Pour les fans qui se demandent comment Myers pourrait éventuellement quitter un match de finale de la NBA avant la conclusion, il a fait référence au film « Moneyball » de 2011, qui relatait la montée des Oakland Athletics au début des années 2000 sous la direction générale de l’époque, Billy Beane.

Beane, interprété par l’acteur Brad Pitt dans le film, était célèbre pour ne pas pouvoir regarder les matchs de A, et Myers peut comprendre cet état d’esprit.

“Ce film décrit très bien la vie d’un directeur général”, a déclaré Myers à Wojnarowski. “Quand il est dans la voiture, il allume et éteint sa radio. Et beaucoup de gens qui regardent le film pensent probablement : “Ce n’est pas réel”. Demandez à n’importe quel directeur général de n’importe quel sport : “Est-ce réel ? Est-ce quelque chose qui arrive ?” Et c’est absolument le cas.

“Quand il est dans la salle de musculation et qu’il dit ‘Envoie-moi un message si quelque chose arrive’.’ C’est comme la façon tortueuse de vivre et de traverser cela. Mais il n’y a rien de tel que l’adrénaline du travail. Mais ce film était certainement si bon pour montrer sa vie intérieure. “

Myers peut désormais regarder les matchs des Warriors en tant que fan, sans être autant investi dans le résultat de chaque match qu’avant.

Pour quelqu’un qui a vécu et respiré avec chaque résultat, cela doit être un énorme sentiment de soulagement.

