Bob Mortimer va en solo – mais seulement pour publier une autobiographie sur sa vie et ses problèmes cardiaques imminents en 2015.

La star de la bande dessinée et de la télévision est connue pour travailler avec son partenaire de comédie Vic Reeves ou plus récemment avec Paul Whitehouse dans la série BBC2 Gone Fishing.

Ses mémoires seront intitulés sur la base de quelque chose qu’il dit sur l’émission de pêche à la ligne quand il laisse le poisson dans l’eau.

And Away … sortira en septembre racontant son histoire de son enfance à Middlesbrough à une opération cardiaque inattendue en 2015, et le succès qu’il a trouvé depuis sur BBC2’s Gone Fishing.

Cette réunion a mis sa vie sur une autre piste, car Mortimer a trouvé la gloire dans le cadre du double acte Vic et Bob avec des émissions telles que Shooting Stars.

Mortimer racontera les détails de son déroulement dans son nouveau livre, qui sera publié par Gallery Books.

Mortimer, 61 ans, a déclaré: «Avec plus de 60 ans de sottises et de manigances à mon actif, j’ai pensé qu’il était temps de tous les écrire et de laisser le public en faire ce qu’il voulait.







Commentant l’acquisition, Holly Harris, directrice de la publication, a déclaré: «Le livre de Bob est brillant, drôle et profond, et nous tous à S&S sommes ravis de le publier. C’est un écrivain naturel et nous avons hâte que Bob partage «And Away…» avec les lecteurs cet automne. »

* And Away … de Bob Mortimer sera publié en septembre 2021, simultanément en version cartonnée, ebook et un livre audio raconté par l’auteur.