Bob Mortimer admet qu’il est gavé de tellement de nourriture et d’alcool en lock-out qu’il aurait pu écourter sa vie.

La bande dessinée a subi un triple pontage cardiaque en 2015 après avoir constaté que 95% de ses artères étaient bloquées.

Bob, 61 ans, a déclaré: «Pendant que j’étais en lock-out, je n’ai fait aucun exercice, j’ai tellement mangé et bu tellement d’alcool.

«Lockdown a probablement pris deux ans de ma vie.»

Et ses plans festifs ne sonnent pas beaucoup mieux, comme il l’a dit: «Ce sera un Noël normal – qui est en train de boire, puis de manger, puis de boire, puis de manger.

Son acolyte de la télévision, Paul Whitehouse, a déclaré que, malgré la déchéance de Mortimer, faire de la série signifie qu’ils prennent désormais au sérieux leur rôle de champions de la santé pour les hommes d’un certain âge.







«Cela nous a rendus un peu plus socialement responsables et un peu plus conscients des gens qui regardent, plutôt que juste quelques idiots qui se moquent d’une rivière.

« Je pense que nous devons presque faire quelque chose pour la santé des hommes. »

Whitehouse, qui souffre également de maladies cardiaques, prépare une spéciale festive dans laquelle ils tentent de retrouver l’excitation de leur enfance pour la saison.

«C’est moi qui essaie de montrer à Paul ce qu’est Noël et de le célébrer», dit Mortimer.







Dans la série à succès, le couple pêche ensemble tout en discutant de tous les aspects de la vie et en mangeant des aliments sains pour le cœur.

Mortimer a déclaré qu’il avait été important d’encourager les hommes à s’ouvrir sur leurs problèmes, déclarant à Radio Times: «Je n’ai jamais parlé de ces choses à une autre personne, femme ou homme, pour être honnête. Je n’ai jamais trouvé personne disposée à écouter.

Whitehouse, 62 ans, a plaisanté: «Je n’écoute pas vraiment, Bob. Je pêche. «

Le couple est allé dans une bulle Covid avec l’équipe de production pour filmer le spécial de Noël.







Whitehouse a révélé qu’il avait déjà eu le virus plus tôt cette année lorsqu’il apparaissait dans le West End dans Only Fools and Horses.

« J’ai eu de la chance. Je n’étais pas trop affecté, mais c’est une maladie tellement étrange », a-t-il déclaré. «Certaines personnes s’en sortent, et avec d’autres, elles trouveront une faiblesse en elles.»

Mortimer a déclaré qu’il s’était détendu en regardant l’émission BBC2.

«Je dois admettre que je la regarde beaucoup et que je ne regarde jamais mes propres émissions. C’est très rassurant d’une certaine manière. Je ne peux pas vraiment mettre le doigt dessus, mais c’est une émission très conviviale pour Covid.

