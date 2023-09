Bob Menendez refuse de démissionner après s’être adressé aux démocrates du Sénat

Le sénateur Bob Menendez et son épouse Nadine Menendez (non vue) quittent un tribunal de Manhattan après avoir été traduits en justice pour corruption fédérale à New York, le 27 septembre 2023.

Le sénateur Bob Menendez du New Jersey s’est de nouveau engagé jeudi à rester au Sénat après s’être adressé à ses collègues démocrates, dont la plupart estiment qu’il devrait démissionner après une inculpation fédérale pour corruption.

« Je continuerai à voter au nom du peuple du New Jersey comme je le fais depuis 18 ans », a déclaré Menendez aux journalistes après sa réunion à huis clos avec le caucus démocrate du Sénat dans la salle Mansfield du Capitole américain.

Le sénateur John Fetterman de Pennsylvanie, le premier démocrate à demander la démission de Menendez, a écrit dans un message sur les réseaux sociaux avant la réunion : « À moins que le sénateur Menendez ne vienne aujourd’hui pour démissionner, je ne suis pas intéressé à entendre son « explication » sur l’or. barres cachées dans un matelas.

Fetterman, qui a depuis été rejoint par 29 autres sénateurs pour demander la démission de Menendez, n’a pas participé à la réunion.

« C’est une tendance et il doit vraiment décider de démissionner », a déclaré Fetterman aux journalistes. « Il ne connaîtra clairement pas une sortie honorable. »

Au cours de la réunion, le chef de la majorité Chuck Schumer de New York a demandé aux trois sénateurs démocrates du comité d’éthique, Chris Coons du Delaware, Jeanne Shaheen du New Hampshire et Brian Schatz d’Hawaï, de quitter la salle, ce qu’ils ont fait, selon une source présente dans la salle. a déclaré à NBC News.

Un comité d’éthique sur la conduite de Menendez est attendu.

Schumer n’a pas demandé à Menendez de démissionner.

Mais d’autres dirigeants démocrates comptent parmi eux le whip de la majorité Dick Durbin de l’Illinois, la présidente pro tempore du Sénat Patty Murray de Washington et Debbie Stabenow du Michigan.

Un certain nombre de démocrates de la Chambre ont également déclaré que Menendez devrait partir, notamment le chef de la minorité Hakeem Jeffries de New York et Nancy Pelosi de Californie, l’ancienne présidente.

Jeffries a déclaré jeudi : « En fin de compte, son sort sera décidé par un jury composé de ses pairs. »

« Pourtant, il m’est difficile de voir comment le sénateur peut représenter efficacement en ce moment les gens qu’il a servis avec compétence pendant des décennies dans le New Jersey », a déclaré Jeffries.

Menendez, 69 ans, a été inculpé la semaine dernière devant le tribunal fédéral de Manhattan de complot en vue de commettre des pots-de-vin et d’autres accusations avec sa femme, Nadine, et trois hommes d’affaires du New Jersey.

Le couple a plaidé non coupable mercredi des accusations portées devant le tribunal fédéral de Manhattan.

Les procureurs ont déclaré qu’une perquisition dans leur maison l’année dernière avait permis de découvrir non seulement de l’or, mais aussi des centaines de milliers de dollars en espèces, ainsi qu’une décapotable Mercedes-Benz qu’ils auraient reçue en échange de l’influence de Menendez pour tenter d’aider les trois hommes. .