Bob Menendez plaide non coupable des accusations de pots-de-vin et de corruption

Le sénateur Robert Menendez et un New Jersey L’homme d’affaires accusé d’avoir participé à un stratagème présumé de pots-de-vin et de corruption avec le puissant chef de la commission sénatoriale des relations étrangères a plaidé non coupable devant un tribunal fédéral de Manhattan.

M. Menendez a refusé un nombre croissant d’appels à la démission de ses collègues du Sénat après qu’un acte d’accusation du grand jury l’a accusé d’avoir échangé des faveurs politiques impliquant le gouvernement égyptien et d’avoir accepté d’interrompre les enquêtes criminelles en échange d’argent, de lingots d’or, d’une décapotable Mercedes-Benz et d’autres cadeaux.

Le sénateur et son épouse Nadine Menendez sont accusés de complot en vue de commettre des pots-de-vin, de complot en vue de commettre une fraude dans le domaine des services honnêtes et de complot en vue de commettre une extorsion sous couvert de droit officiel.

Il a été libéré sous caution de 100 000 $ à l’issue d’une audience de mise en accusation le 27 septembre.

Wael Hana, qui a été arrêté à l’entrée de l’aéroport international John F. Kennedy après un vol en provenance de Egypte Mardi, il a également plaidé non coupable des accusations de complot en vue de commettre des pots-de-vin et de complot en vue de commettre une fraude dans le domaine des services honnêtes. Il a été libéré sous caution de 5 millions de dollars après son arrestation.

M. Menendez fait face à sa deuxième affaire de corruption fédérale en 10 ans, après que les jurés n’ont pas réussi à se prononcer sur des allégations distinctes en 2017. La dernière affaire semble avoir repris quelques mois plus tard, avec un acte d’accusation décrivant un stratagème criminel présumé de plusieurs années visant à profite secrètement au gouvernement égyptien, pousse les responsables américains à conclure un accord commercial exclusif avec l’un de ses coaccusés et fait pression sur les procureurs de l’État et fédéraux pour qu’ils abandonnent les enquêtes, le tout en échange de centaines de milliers de dollars en espèces, en or et en cadeaux.

Les acteurs présumés comprennent un promoteur immobilier du New Jersey qui avait déjà été reconnu coupable de fraude, un associé qui a également fait l’objet d’accusations de fraude distinctes, et M. Hana, propriétaire d’une entreprise de certification de viande halal qui aurait exercé un monopole lucratif avec le gouvernement égyptien par l’intermédiaire de M. Menendez. , qui a présidé pendant des années un comité sénatorial crucial qui dirige la politique étrangère américaine et l’aide financière mondiale.

Les autorités ont saisi pour 100 000 dollars de lingots d’or et plus de 480 000 dollars en espèces, pour la plupart mis dans des enveloppes et cachés dans des vêtements et des placards de leur domicile, selon l’acte d’accusation. Les photographies figurant dans l’acte d’accusation comprennent des vestes portant le nom de M. Menendez et des sceaux gouvernementaux remplis de billets emballés.

M. Menendez et les avocats de ses quatre coaccusés ont tous nié tout acte répréhensible.

Le 25 septembre, dans ses premières remarques publiques depuis qu’il a été accusé d’avoir accepté des pots-de-vin et d’avoir exercé illégalement son influence au pouvoir, M. Menendez a déclaré qu’il avait stocké chez lui de l’argent retiré de son compte d’épargne personnel.

Le sénateur, entouré de personnes qu’il qualifiait de « gens ordinaires et d’électeurs », mais d’aucun dirigeant politique de premier plan, a prononcé son discours en anglais puis en espagnol avant de partir sans répondre aux questions des journalistes.

Ceci est une histoire en développement