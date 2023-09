Bob Menendez : le sénateur démocrate accusé de corruption affirme que les 480 000 $ en espèces trouvés chez lui provenaient de ses économies personnelles | Actualités américaines

Un sénateur américain accusé de corruption affirme que près d’un demi-million de dollars en espèces que les autorités ont découvert chez lui provenaient de ses économies personnelles – et non de pots-de-vin.

Le démocrate Bob Menendez a également déclaré que les 480 000 $ (393 000 £) – qui auraient été trouvés dans des enveloppes et cachés dans des vêtements, des placards et un coffre-fort chez lui – étaient gardés à portée de main en cas d’urgence.

« Cela peut sembler démodé, mais il s’agissait d’argent tiré de mon compte d’épargne personnel sur la base des revenus que j’ai légalement perçus au cours de ces 30 années », a déclaré le sénateur vétéran du New Jersey, accusé de corruption.

Image:

Menendez s’exprime lors d’une conférence de presse lundi. Photo : AP





Les agents fédéraux qui ont perquisitionné son domicile en 2022 ont également trouvé des lingots d’or d’une valeur de plus de 100 000 $ (82 000 £), ont indiqué les procureurs. 70 000 $ supplémentaires ont été découverts dans le coffre-fort de sa femme, ont-ils indiqué.

Rejetant les appels à sa démission – y compris ceux du chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer – Menendez a ajouté lors d’une conférence de presse : « Je reconnais que ce sera le plus grand combat à ce jour.

« Mais comme je l’ai déclaré tout au long de ce processus, je crois fermement que lorsque tous les faits seront présentés, non seulement je serai disculpé, mais je serai toujours le sénateur principal du New Jersey. »

Menendez, 69 ans, a prononcé ce discours sur le campus du Hudson County Community College à Union City, où il a grandi.

Cela est intervenu après qu’il a annoncé sa décision de démissionner temporairement de son poste de président de la commission sénatoriale des relations étrangères à la suite de ces accusations.

Lui et son épouse, Nadine Menendez, sont accusés d’avoir accepté des centaines de milliers de dollars en espèces, de l’or et une voiture de luxe de la part d’un trio d’hommes d’affaires du New Jersey en échange de divers actes de corruption, selon un acte d’accusation rendu public le Vendredi.

L’acte d’accusation allègue que Menendez a utilisé son influence pour intervenir dans trois affaires pénales, a fait pression sur les régulateurs agricoles américains pour qu’ils protègent les intérêts commerciaux d’un associé et a utilisé sa position de président du Comité des relations étrangères pour influencer la politique américaine à l’égard de l’Égypte.

Les procureurs affirment qu’il a rencontré des responsables de l’armée et des services de renseignement égyptiens, qu’il a transmis des informations non publiques sur les employés de l’ambassade américaine au Caire et qu’il a été l’auteur d’une lettre au nom de l’Égypte demandant à ses collègues du Sénat de lever une retenue sur 300 millions de dollars (246 millions de livres sterling). valeur de l’aide.

Abordant ses relations avec l’Egypte, il a suggéré qu’il avait été dur avec le pays à propos de la détention d’Américains et d’autres « violations des droits de l’homme ».

Image:

Les procureurs affirment que Menendez a reçu des pots-de-vin sous forme de lingots d’or. Photo : District sud de l’USDC de New York



Image:

Photo : District sud de l’USDC de New York



« Si vous regardez mes actions liées à l’Égypte au cours de la période décrite dans cet acte d’accusation et tout au long de ma carrière, mon bilan est clair et cohérent en ce qui concerne la responsabilisation de l’Égypte », a-t-il déclaré.

Menendez et son épouse font chacun face à des accusations de complot en vue de commettre des pots-de-vin, de complot en vue de commettre une fraude dans le domaine des services honnêtes et de complot en vue de commettre une extorsion sous couvert de droit officiel.

Il nie tout acte répréhensible.

Dans une déclaration envoyée par courrier électronique la semaine dernière, il a accusé les procureurs d’avoir dénaturé « le travail normal d’un bureau du Congrès » et a déclaré qu’il ne permettrait pas que son travail au Sénat soit distrait par des « allégations sans fondement ».

L’avocat de son épouse a déclaré qu’elle « nie toute conduite criminelle et contestera vigoureusement ces accusations devant le tribunal ».