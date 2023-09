Bob Menendez devrait annoncer qu’il se présentera à la réélection au poste de sénateur du New Jersey lors d’une conférence de presse – en direct

Depuis 2h 08h54 HAE Bob Menendez devrait déclarer qu’il se présentera aux élections car il tiendrait une conférence de presse Sénateur Robert Méndez a connu un week-end difficile après son inculpation pour des accusations liées à l’utilisation de sa position pour aider l’Égypte par la corruption. Un autre membre du Congrès démocrate a annoncé qu’il se présenterait au siège de Menendez pour représenter le New Jersey, tandis que les appels à la démission de ses collègues démocrates de l’État et d’ailleurs continuaient d’affluer. Mais le sénateur n’a pas l’intention d’accepter. Ce matin, le New Jersey Globe rapporte Menendez tiendra une conférence de presse au cours de laquelle il s’engage à ne pas démissionner et à se présenter à nouveau aux élections l’année prochaine – même s’il s’apprête peut-être à le faire sans le soutien du parti démocrate. Les accusations portées contre Menendez, qui l’accusent d’avoir accepté des centaines de milliers de dollars en espèces et en lingots d’or, pour user de son influence au profit de l’Égypte, pourraient avoir des répercussions plus immédiates. Comme le rapporte Ruth Michaelson du Guardian, des groupes à Washington appellent désormais à réévaluer l’aide étrangère au Caire, un allié majeur au Moyen-Orient avec un bilan troublant en matière de droits de l’homme, en raison d’allégations selon lesquelles ils auraient collaboré illégalement avec le sénateur. Voici ce qui se passe d’autre aujourd’hui : Le Congrès est sorti pour la fête de Yom Kippour, mais une fermeture du gouvernement est toujours en passe de se produire. Président républicain Kévin McCarthy le dernier plan pour l’arrêter aurait implique d’essayer d’amener la Chambre des représentants à adopter des projets de loi de dépenses pour l’année entière, mais rien ne garantit que cela apaisera les législateurs d’extrême droite qui sont cruciaux pour sa victoire.

Joe Biden accueille les dirigeants des États du Forum des îles du Pacifique à la Maison Blanche à 10h30, heure de l’Est, dans le cadre de la tentative de Washington de construire des alliances contre la Chine.

Karine Jean-Pierre, attachée de presse de la Maison Blanche informe les journalistes à 13h30.

il y a 15 mois 10h39 HAE Joe Biden vient de publier un communiqué saluant l’annonce hier d’un accord de principe visant à mettre fin à la grève des écrivains hollywoodiens qui dure depuis cinq mois. L’accord est intervenu au milieu d’une vague de grèves dans les principales industries américaines, notamment le secteur automobile. Demain, Biden devrait se rendre sur une ligne de piquetage des United Auto Workers dans le Michigan, dans ce qui sera une démonstration historique de solidarité avec les grévistes pour un président qui a fait campagne sur son amitié envers les syndicats. Commentant l’accord visant à résoudre l’une des deux grèves majeures auxquelles Hollywood est confronté, Biden a déclaré : Cet accord, comprenant des assurances liées à l’intelligence artificielle, n’a pas été facile. Mais sa création témoigne du pouvoir de la négociation collective. Rien ne peut remplacer les employeurs et les employés qui se réunissent pour négocier de bonne foi un accord qui renforce l’entreprise et garantit le salaire, les avantages sociaux et la dignité que les travailleurs méritent. J’exhorte tous les employeurs à se rappeler que tous les travailleurs – y compris les écrivains, les acteurs et les travailleurs de l’automobile – méritent une part équitable de la valeur que leur travail a contribué à créer.



il y a 34 mois 10h20 HAE La conférence de presse de Menendez est prévue à 11h30 Sénateur Robert MéndezLa première conférence de presse de depuis qu’il a été inculpé pour des accusations fédérales liées à l’utilisation corrompue de sa position au profit des intérêts égyptiens est prévue à 11h30 à Union City, New Jersey. Nous le couvrirons en direct ici au fur et à mesure.



il y a 49 mois 10h04 HAE Ruth Michaelson, du Guardian, rapporte aujourd’hui que des groupes de défense souhaitent que Washington repense son aide à l’Égypte, citant l’utilisation présumée par Robert Menendez de son poste pour ignorer les inquiétudes concernant le bilan des droits de l’homme au Caire : L’inculpation du sénateur Bob Menendez pour aide corrompue au gouvernement égyptien a ouvert la voie à une semaine de pression renouvelée sur les législateurs américains pour qu’ils suspendent leur aide militaire à l’Égypte. Menendez a quitté temporairement la ville de son poste de chef de la commission sénatoriale des relations étrangères vendredi après avoir été inculpé par le tribunal du district sud de New York sur un ensemble de charges explosives et détaillées. Il s’agissait notamment d’accepter des centaines de milliers de dollars de pots-de-vin ainsi que des lingots d’or, des paiements pour son hypothèque et des cadeaux, notamment une voiture de luxe, en échange d’un usage de son influence et d’un manquement à ses devoirs « d’une manière qui a profité au gouvernement égyptien », tout en renforçant son influence. une entreprise de certification de viande halal basée dans son district du New Jersey lié à l’État égyptien. Le sénateur a nié à plusieurs reprises tout acte répréhensible, affirmant que « ceux qui croient en la justice croient en l’innocence jusqu’à preuve du contraire ». L’acte d’accusation détaille également les relations étroites du sénateur avec des membres des services de renseignement égyptiens, y compris des réunions dans son bureau à Washington et au Caire pour discuter de l’aide militaire étrangère de 1,3 milliard de dollars accordée à l’Égypte par les États-Unis chaque année, un domaine dans lequel Menendez possédait des moyens substantiels. contrôle en raison de sa position. L’administration Biden a récemment choisi de retenir 85 millions de dollars d’aide militaire à l’Égypte, invoquant des préoccupations en matière de droits de l’homme, soit un montant nettement inférieur aux montants retenus les années précédentes. Cette décision a suscité des critiques de la part d’observateurs qui ont souligné le bilan épouvantable de l’Égypte en matière de droits de l’homme, citant des dizaines de milliers de personnes détenues sous le président Abdel-Fatah al Sisi, notamment des prisonniers politiques et des détenteurs de cartes vertes américaines. Les États-Unis sont invités à suspendre leur aide militaire à l’Égypte suite aux accusations de Bob Menendez En savoir plus



il y a 1h 09h48 HAE À partir de vendredi, voici Maya Yang du Guardian sur les accusations portées contre Robert Menendez et le vœu du sénateur de ne pas démissionner : Plusieurs démocrates, dont le gouverneur de son propre État, ont appelé leur collègue Robert Menendez à démissionner après que les autorités fédérales ont accusé le sénateur américain du New Jersey et son épouse d’avoir accepté des pots-de-vin. Cependant, le sénateur rebelle a rejeté ces affirmations et refuse de se retirer. Les autorités ont révélé vendredi des accusations selon lesquelles Robert et Nadine Menendez auraient illégalement accepté des lingots d’or, de l’argent liquide, une luxueuse voiture Mercedes-Benz et d’autres cadeaux en échange de faveurs bénéficiant à trois hommes d’affaires et pour influencer le gouvernement égyptien. En réponse, le député démocrate Dean Phillips du Minnesota a dit à CNN il était profondément déçu par Menendez et par le fait que le sénateur devait démissionner. Phillips a déclaré que c’était sa position malgré sa conviction que toute personne est présumée innocente jusqu’à preuve du contraire. « Oui, je suis démocrate, tout comme le sénateur Menendez, mais d’après ce que j’ai vu, je suis déçu et oui, je pense qu’il devrait démissionner », a déclaré Phillips. Il a poursuivi : « Je suis consterné. Quiconque fait attention – je m’en fiche [about] votre politique, démocrate ou républicaine, vous devriez être consterné. « Un membre du Congrès qui semble avoir enfreint la loi est quelqu’un qui, selon moi, devrait démissionner. » Le sénateur du New Jersey Menendez rejette les appels à la démission de ses collègues démocrates En savoir plus



il y a 1h 09h31 HAE Semafor a entre-temps contacté le sénateur démocrate de Pennsylvanie, John Fetterman, pour lui demander pourquoi il réclame la démission de Robert Menendez : « Monde étrange@SenFettermanPAdes textes@daveweigel⁩ pic.twitter.com/xfVz9PqHfT – Ben Smith (@semaforben) 25 septembre 2023 Et si vous vous demandez ce qu’il veut dire lorsqu’il évoque des sweats à capuche et des shorts, nous avons ce qu’il vous faut.

il y a 2 heures 09h14 HAE Les challengers font la queue pour Menendez après une inculpation pour corruption Les démocrates du New Jersey n’ont pas perdu de temps pour annoncer les défis au sénateur Robert Méndez après son inculpation la semaine dernière pour des accusations liées à l’aide corrompue à l’Égypte. Le plus marquant jusqu’à présent est Andy Kimreprésentant de la Chambre et ancien assistant de la Maison Blanche sous Barack ObamaL’administration de : Après les appels à la démission, le sénateur Menendez a déclaré : « Je ne vais nulle part ». En conséquence, je me sens obligé de me présenter contre lui. Ce n’est pas quelque chose à quoi je m’attendais, mais NJ mérite mieux. Nous ne pouvons pas mettre le Sénat en danger ni compromettre notre intégrité. Rejoignez moi, s’il vous plait:https://t.co/QFIaMsgJc9 – Andy Kim (@AndyKimNJ) 23 septembre 2023 Le Rapports du New Jersey Globe cet ancien membre du conseil scolaire de Newark et défenseur de la justice sociale Laurent Hamm défiera également Menendez à la primaire l’année prochaine. Ce sera sa deuxième candidature au Sénat, après que Hamm ait affronté le sénateur démocrate sortant du New Jersey. Cory Booker en 2020, mais a gagné seulement 12,4% des voix. Les primaires du Sénat démocrate du New Jersey sont fixées au 4 juin de l’année prochaine.