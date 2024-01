Bob Menendez décide de supprimer les mandats de perquisition parce que Ummm… Nadine l’a fait !

Le sénateur du New Jersey en difficulté, Bob Menendez, est déménager pour supprimer les mandats de perquisition qui ont permis de récupérer ces liasses d’argent et les SMS incriminants détaillant ses prétendus services de conciergerie pour les membres du gouvernement égyptien. Ce sont son des lingots d’or, et vous ne pouvez pas les voir !

(Ce ne sont pas ses lingots d’or.)

Menendez affirme que le gouvernement cherche à se venger depuis qu’il a porté cette accusation de corruption en 2017, ce qui l’a amené à déposer des demandes de mandat qui étaient « truffées de fausses déclarations et d’omissions importantes qui ont trompé le juge d’instance ayant autorisé l’affaire ».

« Le zèle apparent du gouvernement à « se venger » du sénateur Menendez pour avoir fait échouer ses précédentes poursuites a ébranlé son bon jugement », fulmine-t-il, ajoutant que « le gouvernement s’emploie activement à se venger du sénateur Menendez ». déformé les preuves et retenu des informations clés à décharge, induisant en erreur des juges d’instance bien intentionnés en leur faisant accorder des mandats qui n’auraient jamais dû être délivrés.

Plus précisément, Menendez conteste les cinq mandats d’arrêt contre sa résidence et ses communications émis entre janvier 2022 et septembre 2023. Il affirme que les mandats étaient trop larges et manquaient de délais en ce qui concerne ses appareils électroniques et ses communications, et se plaint que les affidavits à l’appui du FBI ont mal interprété les preuves et n’a pas divulgué des informations à décharge connues du gouvernement.

La requête, qui est largement expurgée, s’appuie sur de récentes divulgations préalables au procès de Brady preuve. Menendez affirme que le gouvernement a été obligé de tout divulguer au magistrat lorsqu’il a demandé les mandats d’arrêt.

Ces affirmations sont considérablement ébranlées – voire totalement discréditées – par les récentes révélations du gouvernement mentionnées ci-dessus. Toutes ces preuves à décharge auraient dû être présentées au juge d’instance afin qu’il puisse évaluer l’allégation de cause probable du gouvernement avant d’autoriser une recherche approfondie dans la messagerie électronique et le compte iCloud d’un sénateur en exercice. Voir Riley c. Californie, 573 US 373, 394-95 (2014) (notant que «[t]La somme de la vie privée d’un individu peut être reconstituée » grâce aux données stockées sur un téléphone portable moderne typique ou un compte cloud). Malheureusement, rien de tout cela ne l’était.

Les expurgations font qu’il est impossible de voir quelles preuves prétendument à décharge « auraient dû » être incluses dans la demande de mandat, mais ce serait probablement une nouvelle pour de nombreux accusés criminels que Brady des divulgations sont requises avant l’acte d’accusation. Néanmoins, Menendez exige que le juge Sidney Stein supprime les preuves recueillies dans le cadre des trois mandats d’arrêt numériques et procède à une enquête. Francs audience pour « évaluer les inexactitudes et les omissions dans les demandes de mandat du gouvernement » en vue de supprimer les mandats de perquisition à son domicile.

Récemment, le sénateur a décidé de séparer son cas de celui de son épouse Nadine Menendez afin que les tourtereaux n’aient pas à se défendre en témoignant l’un contre l’autre. Ici aussi, à travers les expurgations, on trouve une référence à une « conversation [which] indique clairement que le sénateur Menendez n’était au courant d’aucun pot-de-vin ni de prétendus paiements irréguliers versés à Nadine.

Maladroit! Et aussi… Bob et Nadine ne vivent-ils pas ensemble, donc une recherche de son la résidence impliquera aussi ses lingots d’or ?

Menéndez aussi gémit à propos du désordre laissé par les agents fédéraux lors de la perquisition de la maison du couple :

À mon retour chez moi, j’ai été choqué de constater que mes affaires et mes meubles étaient en plein désarroi. Entre autres choses, j’ai remarqué que certaines portes intérieures (y compris les portes que je garde généralement non verrouillées) avaient été enfoncées de force ; des meubles avaient été déplacés au hasard ; des classeurs, des tiroirs de bureau, des commodes, des armoires et des placards avaient tous été fouillés et leur contenu éparpillés ; et des dossiers et des documents volants étaient éparpillés sur les bureaux, les tables et sur le sol.

Et lorsque les faits et la loi sont contre vous… plaignez-vous que le FBI a laissé un gâchis.

Liz Dye vit à Baltimore où elle écrit le Loi et chaos sous-pile et apparaît sur le Arguments d’ouverture podcast.