Le sénateur Bob Menendez a été accusé d’avoir agi en tant qu’agent étranger pour l’Égypte, selon un acte d’accusation fédéral déposé jeudi.

Pendant plus de quatre ans entre 2018 et 2022, Menendez, DN.J., avec sa femme et d’autres « volontairement et sciemment combinés, conspirés, confédérés et convenus ensemble et entre eux d’avoir un agent public, à savoir ROBERT ». MENENDEZ, agit en tant qu’agent d’un mandant étranger, à savoir le gouvernement égyptien et des responsables égyptiens », selon le nouvel acte d’accusation.

L’acte d’accusation allègue également que Menendez « a fourni des informations sensibles au gouvernement américain et a pris d’autres mesures qui ont secrètement aidé » le gouvernement égyptien.

Cette accusation marque le dernier chef d’accusation criminel fédéral contre Menendez. Le législateur de longue date du New Jersey et son épouse, Nadine, avaient déjà été inculpés à New York pour des accusations de corruption fédérale liées à leur prétendue « relation de corruption » avec trois hommes d’affaires de leur État d’origine pour protéger ces hommes et bénéficier à la nation égyptienne.

Menendez a depuis nié tout acte répréhensible et a refusé de démissionner du Congrès.

Ceci est une histoire en développement. Revenez pour les mises à jour.