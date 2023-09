Bob Menendez a-t-il assez de téflon pour survivre à nouveau ?

Dans un État depuis longtemps sensible au rythme de la corruption politique – accusations salaces, dénégations furieuses, procès explosifs – le sénateur Bob Menendez s’est souvent présenté comme l’homme politique par excellence du New Jersey.

Il a réussi à éviter les accusations dans une affaire, et après que les procureurs fédéraux l’ont inculpé dans une autre, il s’en est sorti après un procès nul en 2017. « À ceux qui creusaient ma tombe politique », a alors prévenu Menendez avec une bravade caractéristique : « Je sais qui vous êtes. et je ne t’oublierai pas.

Six ans plus tard, il est de nouveau au bord du gouffre, luttant pour sa vie politique après que les procureurs fédéraux de New York ont ​​dévoilé vendredi un nouvel acte d’accusation choquant, accusant le puissant sénateur démocrate et son épouse d’un stratagème de corruption criard impliquant une puissance étrangère, des tas d’argent. et des lingots d’or.

Menendez, 69 ans, un rebelle, a immédiatement juré de blanchir son nom de ce qu’il considère comme de nouvelles diffamations de la part de procureurs vengeurs. Un haut conseiller a déclaré qu’il continuerait également de se présenter aux élections en 2024, alors qu’il tenterait d’obtenir un quatrième mandat complet.

Mais alors que les détails de l’affaire se sont rapidement répandus à Trenton, au New Jersey et à Washington – y compris des images d’une Mercedes-Benz décapotable prétendument mal engendrée et de pots-de-vin cachés dans des placards – il était clair que Menendez pourrait être confronté au défi politique le plus grave de sa carrière. qui a commencé il y a 49 ans dans l’ombre de New York.

Samedi après-midi, presque toutes les personnalités démocrates majeures de l’État avaient appelé à sa démission, y compris le gouverneur, les hauts membres du Congrès et les présidents influents des partis de l’État et du comté. Cela constitue un contraste dramatique avec 2015, lorsque les démocrates se sont largement ralliés à Menendez face à sa première inculpation.

Les stratèges du parti et les élus spéculaient déjà ouvertement qu’un ou plusieurs jeunes démocrates ambitieux représentant l’État au Congrès pourraient organiser une campagne primaire contre lui. L’un d’eux, le représentant Andy Kim, a déclaré sa candidature sur les réseaux sociaux samedi après-midi, déclenchant une confrontation très inhabituelle.

« Ce n’est pas quelque chose que je m’attendais à faire, mais NJ mérite mieux », a-t-il écrit sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter. « Nous ne pouvons pas mettre le Sénat en danger ni compromettre notre intégrité. »

Pour l’instant, Menendez semble être sur une base plus solide parmi ses collègues du Sénat, notamment le sénateur Cory Booker, son compatriote démocrate du New Jersey, qui n’a pas fait de commentaire public. Ils ont accepté sa démission temporaire de la présidence de la commission des relations étrangères mais ne lui ont pas demandé de quitter ses fonctions.

Dans un communiqué, le sénateur Chuck Schumer, DN.Y., chef de la majorité, a qualifié Menendez de « fonctionnaire dévoué » et a déclaré que son collègue avait « droit à une procédure régulière et à un procès équitable ».

Les appels à son éviction n’ont fait qu’encourager Menendez, qui a passé une partie de vendredi après-midi à tenter de rallier ses alliés par téléphone. « Je n’oublie pas avec quelle rapidité certains se précipitent pour juger un Latino et le pousser hors de son siège », a-t-il écrit dans une réplique enflammée aux démocrates qui ont rompu avec lui. « Je ne vais nulle part. »

Sa campagne n’a pas immédiatement commenté l’annonce de Kim.

L’enjeu électoral était important, et pas seulement pour Menendez.

Bien qu’il n’ait pas encore répondu formellement aux accusations portées devant le tribunal, certains stratèges du parti envisageaient la possibilité que Menendez soit jugé en pleine campagne – une distraction malvenue pour les candidats démocrates à travers le pays.

Les Républicains utilisaient déjà cet acte d’accusation pour attaquer le parti. « Les démocrates ont couvert Menendez la première fois qu’il a été inculpé de corruption », a déclaré Philip Letsou, porte-parole du comité de campagne républicain du Sénat. « Ce serait dommage qu’ils recommencent. »

Les démocrates n’ont pas perdu une course au Sénat dans le New Jersey depuis les années 1970. Mais permettre à Menendez de rester au pouvoir pourrait au moins forcer le parti à y consacrer de lourdes dépenses à un moment où il a de grandes chances de conserver une majorité très mince. Certains responsables du parti craignaient que cela puisse également freiner les performances des démocrates lors des élections législatives compétitives du New Jersey cet automne.

« Je comprends la loyauté personnelle et la profondeur des amitiés, mais quelqu’un doit prendre position ici », a déclaré Robert Torricelli, ancien sénateur démocrate du New Jersey. « Il ne s’agit pas de lui, il s’agit de détenir la majorité. »

Torricelli parle d’expérience. Il a pris sa retraite plutôt que de se faire réélire en 2002 après que son propre scandale éthique se soit terminé sans inculpation. Il était également largement considéré comme la cible de la colère de Menendez après que l’ancien sénateur ait levé la main pour succéder à Menendez s’il avait été condamné en 2017.

« Dans l’histoire du Congrès américain, il est peu probable qu’il y ait jamais eu une allégation de corruption d’une telle ampleur et d’une telle gravité », a ajouté Torricelli. « Le degré de preuve. Les lingots d’or et les centaines de milliers de dollars en espèces. C’est incompréhensible. »

Les détails exposés dans l’acte d’accusation de 39 pages étaient tout simplement ridicules. Les procureurs ont déclaré que Menendez avait utilisé sa position pour fournir des informations gouvernementales sensibles à l’Égypte, intimider le ministère de l’Agriculture et falsifier une enquête criminelle. En échange, ses associés l’ont récompensé avec des lingots d’or, une voiture et de l’argent liquide, ainsi que des versements hypothécaires et d’autres avantages, ont-ils déclaré.

Les procureurs ont fait référence à un texte entre un général égyptien et un homme d’affaires égypto-américain dans lequel Menendez était qualifié de « notre homme ». À un moment donné, ont déclaré les procureurs, le sénateur a recherché dans un navigateur Web « combien vaut un kilo d’or ».

Menendez est loin d’être le premier élu du New Jersey à faire face à de graves allégations criminelles. Avec une longue tradition de régime à parti unique, une culture politique radicale et une mosaïque inhabituelle de fiefs gouvernementaux, l’État est un foyer de corruption qui a fait tomber les conseillers municipaux, les maires, les législateurs des États et les membres du Congrès.

Le Washington Post a tenté de quantifier la criminalité en 2015 et a constaté que le taux de criminalité par homme politique du New Jersey était facilement supérieur à celui de n’importe quel autre État.

Menendez a déjà un adversaire démocrate à la primaire, Kyle Jasey, prêteur immobilier et candidat pour la première fois, qui a qualifié l’acte d’accusation de « embarras pour notre État ». Mais les stratèges politiques et les élus démocrates ont déclaré que Jasey pourrait ne pas rester seul longtemps.

Le New Jersey compte une surabondance de membres démocrates au Congrès aux profils nationaux démesurés ; Il n’a fallu que quelques minutes vendredi à la classe politique de l’État pour commencer à spéculer sur qui pourrait se présenter.

En plus de Kim, 41 ans, les prétendants les plus importants étaient les représentants Mikie Sherrill, 51 ans, et Josh Gottheimer, 48 ans, modérés qui envisageaient déjà des campagnes de gouverneur à l’échelle de l’État en 2025, lorsque le gouverneur Phil Murphy, un démocrate. , ne peut pas se présenter en raison de la limite des mandats. Parmi les autres noms figuraient Tom Malinowski, un membre du Congrès pour deux mandats qui a perdu son siège l’année dernière.

Les républicains nationaux se sont concentrés sur Christine Serrano Glassner, maire pour deux mandats d’une petite communauté située à environ 25 miles à l’ouest de Newark, qui a rapidement qualifié son adversaire de « Gold Bar Bob ».

Menendez, fils d’immigrés cubains, a été élu à son premier poste local à 20 ans. À 28 ans, il a enfilé un gilet pare-balles pour témoigner dans un procès pour corruption contre son ancien mentor. Il a remporté la mairie d’Union City, avant de passer à l’Assemblée de l’État, au Sénat, à la Chambre des représentants et, en 2006, à une nomination au Sénat.

Ce n’était qu’une question de mois avant qu’il ne soit dans le collimateur du bureau du procureur américain du New Jersey. Le sénateur n’a jamais été inculpé, mais l’enquête est devenue un aliment de campagne après que le procureur américain, alors Chris Christie, ait assigné à comparaître une agence communautaire qui payait un loyer à Menendez tout en obtenant de lucratives subventions fédérales.

Près d’une décennie plus tard, les procureurs fédéraux sont allés plus loin, faisant de Menendez le premier sénateur en exercice d’une génération à faire face à des accusations de corruption fédérale en 2015. Ils l’ont accusé d’avoir échangé des faveurs politiques avec un riche chirurgien ophtalmologiste de Floride contre des vacances de luxe, des vols coûteux et des dons de campagne.

Un jury a entendu l’affaire deux ans plus tard et n’a pas pu parvenir à un verdict ; le ministère de la Justice a par la suite abandonné les poursuites, mais le comité sénatorial bipartisan d’éthique l’a « sévèrement réprimandé » pour avoir accepté des cadeaux tout en promouvant les intérêts du chirurgien.

Malgré cela, Menendez a remporté haut la main l’investiture et la réélection de son parti en 2018.

Mais pour les analystes de longue date de la politique de l’État, l’affaire de vendredi a franchi un nouveau seuil.

« Même selon les normes du New Jersey, celui-ci se démarque – à quel point il est graphique, à quel point il est brut », a déclaré Micah Rasmussen, un homme politique démocrate chevronné qui dirige maintenant l’Institut Rebovich pour la politique du New Jersey à l’Université Rider.

« Il y a un monde de différence entre ne pas signaler un voyage en avion et avoir un demi-million ou des centaines cachés autour de votre maison », a ajouté Rasmussen. « De toute évidence, cela devrait être la fin de la ligne. »

