Bob Melvin laisse entendre que l’ancien géant Matt Williams pourrait faire partie des nouvelles recrues – NBC Sports Bay Area & California

Alors que les Giants sont confrontés à une intersaison critique, l’une des plus grandes priorités sera de constituer une équipe d’entraîneurs sous la direction du nouveau manager Bob Melvin.

Melvin a rejoint Laura Britt de NBC Sports Bay Area dans le dernier épisode du podcast “Giants Talk”, où il a fait allusion à la possibilité d’ajouter à son nouveau personnel à San Francisco des entraîneurs ayant des liens antérieurs avec l’organisation.

“Nous essayons de réunir une équipe d’entraîneurs ici”, a déclaré Melvin à Britt. “Nous essayons également d’y apporter une touche locale. Peut-être que d’anciens Giants vont se présenter. C’est donc notre objectif en ce moment.”

Melvin s’est fait un devoir de déclarer son désir de faire appel au joueur de troisième but de longue date des Giants, Matt Williams, comme entraîneur après que ce dernier ait fait partie de son équipe à Oakland et au cours des deux dernières saisons avec les Padres de San Diego.

“Aujourd’hui, nous sommes le premier novembre, beaucoup de contrats expirent aujourd’hui”, a déclaré Melvin à Laura Britt. “C’est donc aujourd’hui le jour où nous pouvons contacter des gars qui étaient peut-être sous contrat ailleurs. Je sais que Matt Williams me vient à l’esprit, et c’est quelqu’un que nous aurions très important d’amener à cette équipe, et je” J’espère que c’est le cas.”

Williams a passé deux saisons en tant que manager des Nationals de Washington en 2014 et 2015 et a été entraîneur de troisième base pour Melvin à plusieurs reprises.

Plus important encore, Williams a les racines de la Bay Area que Melvin a priorisées après avoir passé une décennie en tant qu’icône locale avec les Giants de 1987 à 1996.

Melvin a ensuite expliqué pourquoi il pense que ces liens avec la région et l’organisation sont essentiels pour constituer une équipe chargée d’aider à redresser la franchise.

“Je veux que les gars comprennent l’histoire des Giants, et beaucoup de gars qui ont grandi dans la Bay Area le comprennent”, a déclaré Melvin. “Je veux aussi de la continuité dans l’organisation parce qu’il faut croire que lorsqu’on est dans une bonne organisation, il y a une chance d’accéder aux ligues majeures. Généralement, à Oakland, nous y parvenions si nous avions un poste d’entraîneur ouvert, ” Cela est venu de l’intérieur du système. Cela a créé une très bonne organisation où tout le monde était ensemble, tout le monde savait qu’il y avait une certaine façon de le faire, une manière de le faire, tout comme il y a une façon de le faire pour les Giants. “

Le nouveau manager des Giants a clairement indiqué qu’il n’y avait pas de plan précis pour constituer une équipe d’entraîneurs, mais que le plus important était plutôt de maintenir une approche équilibrée qui implique des embauches externes tout en offrant également la possibilité de promotion au sein de l’organisation.

“Il doit donc y avoir un équilibre”, a expliqué Melvin. “Je suis nouveau. Il y aura des gars qui sont importants pour moi que je ferai venir de l’extérieur. Mais je veux aussi promouvoir de l’intérieur, et j’espère qu’il y aura des entraîneurs de report, mais j’espère qu’il y aura au moins un entraîneur dans le système que vous verrez également dans les ligues majeures. C’est donc un petit équilibre.”

Melvin rejoint les Giants avec 20 ans d’expérience en tant que manager de ligue majeure, avec son long curriculum vitae et ses connaissances de première main qui s’avéreront inestimables alors qu’il complète son équipe avant l’une des saisons les plus importantes de l’histoire de la franchise.

