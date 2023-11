Bob Melvin espère pouvoir transformer le directeur général des 49ers, John Lynch, en fan des Giants – NBC Sports Bay Area & California

Ayant grandi à San Diego, le directeur général des 49ers, John Lynch, est fidèle à une seule équipe de la MLB et à une seule : les Padres.

Mais le nouveau manager des Giants, Bob Melvin, qui était manager à la fois des Oakland Athletics et des Padres avant que San Francisco ne l’embauche la semaine dernière, espère pouvoir changer la loyauté de Lynch maintenant qu’il est de retour dans la Baie. Lors du dernier “Giants Talk” avec Laura Britt de NBC Sports Bay Area, Melvin a détaillé ses souhaits après avoir appris que Lynch était “malade” du départ de l’ancien skipper des Padres de San Diego.

“Maintenant regarde, j’admire vraiment [out] de ce qu’ils ont fait là-bas, et j’ai évidemment grandi en regardant les 49ers d’aussi près que les Giants, donc j’attends avec impatience cette relation”, a déclaré Melvin à Britt à propos de Lynch. “C’est intéressant que vous disiez cela; Je ne le savais pas. J’adorerais pouvoir passer du temps avec lui et j’espère qu’il deviendra peut-être un fan des Giants ici à un moment donné.

“Tu sais, [Warriors coach] Steve Kerr est aussi un de mes amis et je l’ai connu quand j’étais avec les A. Il a également différentes équipes de baseball pour lesquelles il est enraciné, et je ne veux pas laisser le chat sortir du sac, mais il a toujours été d’un grand soutien lorsqu’il est venu à Oakland, alors j’espère que nous pourrons avoir M. Lynch sur les Giants. train, et peut-être que nous verrons à quel point il est beau en orange et noir.”

Le respect est mutuel entre les deux, Lynch ayant déclaré à KNBR la semaine dernière que l’embauche de Melvin par les Giants devrait bien fonctionner pour l’équipe de la MLB.

“Je suis désolé pour mes Padres parce que je pense que c’est un excellent manager”, a déclaré Lynch. “Les gens disaient : ‘Si oui, comment a-t-il pu avoir cette liste et les choses n’ont pas fonctionné ?’ Vous entendez les Warriors et nous parler de connectivité et de tout le monde connecté. Cela ne semblait pas être un front office et un personnel d’entraîneurs là-bas qui étaient connectés. J’ai entendu dire que Bob est aussi facile à vivre que n’importe qui, donc je ne le fais pas. ” Je sais quel est le problème. Je pense que c’est une victoire pour les Giants.

“Je suis malade pour mes Padres, mais je pense que les Padres grandissent sur moi. Je dois toujours m’en tenir à l’équipe de ma ville natale, je soutiendrai toujours les Pads, mais je suis heureux pour les Giants parce que je pense qu’ils ont vraiment ( bon manager). Il y a tellement de joueurs de baseball à la retraite qui vivent à San Diego que je vois quand je suis là-bas. Je n’ai jamais entendu quelqu’un dire du mal de Bob Melvin. Ce n’est pas seulement être un gars sympa, un c’est aussi un sacré manager. Je pense que c’est une énorme victoire pour les Giants et je suis ravi qu’ils aient quelqu’un comme ça et voient ce qu’ils peuvent faire.

Lynch et les 49ers restent à la recherche du sixième trophée Vince Lombardi, toujours insaisissable, mais le directeur général de San Francisco a connu beaucoup de succès avec les Rouge et Or, dont trois matchs de championnat NFC, deux titres NFC West et une apparition au Super Bowl. depuis son embauche en 2017.

Et à San Francisco, Melvin prendra la tête d’une équipe des Giants qui cherche à rebondir après une saison MLB 2023 décevante qui présentait un record inférieur à .500 et une chute choquante des éliminatoires au cours des dernières semaines de la campagne.

En tant que deux esprits sportifs désireux d’apporter des trophées à la Baie, Lynch et Melvin ont certainement beaucoup à apprendre l’un de l’autre, y compris leurs intérêts fondamentaux.

