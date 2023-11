Bob Melvin des Giants a une réponse précieuse au commentaire de « fanboy » de Logan Webb – NBC Sports Bay Area & California

Bob Melvin n’a pas encore réussi un match pour les Giants, mais le nouveau capitaine a déjà gagné l’admiration de l’une des pierres angulaires de la franchise, le lanceur Logan Webb.

Lors d’une interview sur le dernier épisode du podcast “Giants Talk”, Laura Britt de NBC Sports Bay Area a demandé à Melvin s’il avait rencontré Webb depuis les commentaires du lanceur vedette sur le “fanboying” de son nouveau manager.

“Fanboy, je ne suis pas sûr à 100% de ce que cela signifie, je pense”, a déclaré Melvin à Britt. “Mais Logan, lui et [Mike Yastrzemski] étaient mes deux premiers appels. Tu as raison. Tout le monde est partout, donc il y a plus d’appels téléphoniques en ce moment, juste pour faire savoir aux gars, écoute, je pense à toi, je suis excité de t’avoir. Je suis juste heureux de faire partie de la même équipe que Logan Webb maintenant parce que j’ai été trop souvent de l’autre côté contre lui. Alors je l’ai laissé entendre tout de suite, mais il dit toutes les bonnes choses. Il veut être un leader. Il est également fier d’être un géant, donc nous avons beaucoup de points communs.”

Après avoir dirigé les Padres de San Diego au cours des deux dernières saisons, Melvin a pu observer de près à quel point Webb peut être dominant sur le monticule. En trois départs contre San Diego au cours de la saison MLB 2023, Webb a affiché une MPM de 0,83. Cela comprenait une victoire complète lors de son dernier départ de la saison, où il a limité les Padres à un seul point en neuf manches de travail.

Melvin a partagé ce qui s’est démarqué chez Webb lors de sa proximité avec l’as de San Francisco tout au long de son mandat dans la NL West au cours des deux dernières saisons.

“Eh bien, la performance, [for] un”, a déclaré Melvin. “Mais la compétitivité. Les gars qui rivalisent comme ça sont généralement aussi de très bons leaders. Quelque chose que j’ai essayé de faire comprendre à certains de nos gars ici, et je n’en ai pas fini avec tout le monde, il y a encore beaucoup d’appels à passer et ainsi de suite, c’est que si vous montrez l’exemple, vous allez là-bas. et faites-le bien, et vous êtes le genre de gars qu’il est, tout le monde doit en quelque sorte s’y mettre.

“Les plus jeunes voient les gars établis le faire. Et puis ne vous inquiétez pas trop de devoir diriger. C’est notre travail. C’est mon travail en tant que manager et les entraîneurs que nous faisons appel. Alors n’en mettez pas trop. ” Il y a beaucoup de pression sur vous-même dans la mesure où cela va. Allez-y et faites-le correctement, montrez l’exemple, et cela rendra notre travail beaucoup plus facile en tant qu’entraîneur. “

Webb a terminé la saison MLB 2023 avec une fiche de 11-13, affichant une MPM de 3,25 sur 33 départs. La saison prochaine, le leader de la rotation des Giants entamera la première année d’une prolongation de contrat de 90 millions de dollars qui le lie à San Francisco jusqu’à la saison 2028.

Téléchargez et suivez le podcast Giants Talk