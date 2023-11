Bob Melvin affirme qu’« un peu de pouvoir de star » aidera les Giants à retrouver leur identité – NBC Sports Bay Area & California

Avec l’agence libre de la MLB officiellement lancée lundi, les Giants se lancent peut-être dans l’une des plus grandes intersaisons de l’histoire de la franchise.

Sous la direction du nouveau manager Bob Melvin, San Francisco cherchera à revenir sur le chemin de la victoire en 2024 et, pour ce faire, devra renforcer une liste décevante cette intersaison.

Melvin a rejoint Laura Britt de NBC Sports Bay Area pour une interview exclusive diffusée en première dans le prochain “Les géants parlent” Podcast, où on lui a demandé quelles améliorations il aimerait voir l’équipe apporter la saison prochaine et à l’avenir.

“C’est plus facile à dire qu’à faire, mais San Francisco aime leurs noms”, a déclaré Melvin à Britt. “Ils aiment les gars de haut niveau. Vous remontez aux Buster Poseys et à ces équipes et aux Will Clarks, jusqu’à Willie Mays. Les très bonnes équipes ont toujours eu des gars avec lesquels la ville s’est identifiée. Et peu importe comment l’équipe joue, [the fans] viens voir ces gars-là. »

Après avoir tenté de recruter des joueurs vedettes comme Bryce Harper, Aaron Judge et Carlos Correa ces dernières années, Melvin estime que les Giants doivent poursuivre leur quête de noms connus au sommet du marché des agents libres et revenir à une approche plus traditionnelle pour l’alignement et construction de la liste.

“L’année dernière, ils essayaient évidemment de signer Aaron Judge et il y avait d’autres gars qu’ils essayaient de signer aussi qui portaient ce surnom”, a déclaré Melvin. “C’est facile de dire de faire appel à certains de ces agents libres de haut niveau, de stabiliser en quelque sorte que ce soit au milieu de votre alignement où vous n’avez pas besoin de frapper là-bas et/ou des gars dans la rotation ou dans l’enclos des releveurs.

“Maintenant, y parvenir est une tâche plus difficile. Donc, une partie de l’objectif de parler à Farhan [Zaidi] c’est amener des gars avec qui nous pouvons travailler un peu et vous savez que ce gars va jouer à ce poste, vous n’allez pas frapper pour lui, il sera dans l’alignement tous les jours. Il s’agit plutôt du moment où ce type en particulier a besoin d’un jour de congé. Un peu de pouvoir de star aiderait.”

Melvin a 20 ans d’expérience en gestion et est très respecté par les joueurs de la ligue. Il a exprimé son désir d’aider à recruter des joueurs lors de sa conférence de presse d’introduction le 25 octobre à Oracle Park et est impatient d’aider Zaidi et le front office de toutes les manières possibles.

“Je m’impliquerai autant que quiconque le voudra”, a partagé Melvin avec Britt. “Différentes organisations gèrent les choses différemment. À Oakland, nous ne nous en prenions pas aux agents libres de haut niveau, ce n’était pas prévu. À San Diego, il y avait des gars de haut niveau. L’année dernière, c’était Xander Bogaerts. Je n’ai pas vraiment participé à grand-chose à San Diego, donc cela dépend simplement de l’organisation. Si on me demande d’essayer de recruter, je vais évidemment essayer d’être à fond là-dessus. Donc nous allons le ressentir et voir comment ça se passe.

Avec une intersaison chargée à venir, Melvin et les Giants ont du pain sur la planche alors que l’organisation poursuit sa recherche de la puissance star dont la liste est dépourvue depuis des années.

S’ils parviennent à décrocher quelques pièces importantes, Melvin et les Giants pourraient être prêts pour une saison amusante à Third et King en 2024.

