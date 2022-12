Bob McGrath, star de longue date de “Sesame Street”, décède à 90 ans

Mais il a été invité à participer à un camp de musique à l’extérieur de Chicago l’été après l’obtention de son diplôme d’études secondaires. Les enseignants là-bas l’ont encouragé à changer ses plans, et il “a fait volte-face”, se souvient-il dans une interview vidéo de 2004 pour la Television Academy Foundation.

Il s’est spécialisé en chant à l’Université du Michigan et a obtenu son diplôme en 1954. Il a passé les deux années suivantes dans l’armée, principalement à Stuttgart, en Allemagne, où il a travaillé avec la Seventh Army Symphony. Il se rend ensuite à New York, où il obtient un master à la Manhattan School of Music.

Il a pris un emploi à St. David’s, une école privée pour garçons à Manhattan. Des missions de chant indépendantes, obtenues par l’intermédiaire d’un entrepreneur vocal, ont payé les factures jusqu’en 1961, lorsque “Sing Along With Mitch” est arrivé. Il était l’un des 25 chanteurs masculins qui apparaissaient chaque semaine dans cette émission, sur NBC, interprétant des favoris traditionnels comme “Home on the Range”, “The Yellow Rose of Texas”, “It’s a Long Way to Tipperary” et “I’ll Te ramener à la maison, Kathleen.

À l’approche de la Saint-Patrick, l’animateur et producteur de l’émission, Mitch Miller, a demandé à M. McGrath s’il connaissait la chanson « Mother Machree ». Il a été tellement impressionné par l’interprétation de M. McGrath et son ténor lyrique léger – il chantait le numéro sentimental irlandais américain depuis qu’il était petit garçon – qu’il a doublé son salaire et a fait de lui le soliste masculin vedette de l’émission.

Après la fin de “Sing Along With Mitch” en 1964, le casting a joué à Las Vegas et a fait une tournée de 30 étapes au Japon. Cela a conduit à un chapitre inhabituel dans la carrière de M. McGrath : l’idole des adolescents.

Les écolières scandaient son nom lors de concerts et organisaient des fan clubs. Leur demande le ramena au Japon neuf fois au cours des trois années suivantes, et il y enregistra neuf albums, chantant en anglais et en japonais. Son répertoire comprenait des ballades folkloriques japonaises sur lesquelles il était accompagné d’un shakuhachi, ou flûte de bambou. De retour chez lui, il a amusé les téléspectateurs américains en chantant « Danny Boy » en japonais.