Bob McGrath, personnage original bien-aimé de “Sesame Street”, décède à 90 ans – National

Bob McGrath , acteur, musicien et auteur pour enfants largement connu pour son interprétation de l’un des premiers personnages réguliers de l’émission pour enfants Rue de Sesame est décédé à l’âge de 90 ans.

Le décès de McGrath a été confirmé par sa famille qui a publié dimanche sur sa page Facebook : « La famille McGrath a de tristes nouvelles à partager. Notre père Bob McGrath est décédé aujourd’hui. Il est mort paisiblement chez lui, entouré de sa famille.

Sesame Workshop a tweeté dimanche soir qu’il “pleure le décès de Bob McGrath, un membre bien-aimé de la famille Sesame Street depuis plus de 50 ans”.

Membre fondateur de la distribution, Bob a incarné les mélodies de Sesame Street comme personne d’autre, et ses performances ont apporté joie et émerveillement à des générations d’enfants du monde entier… 2/4 — Atelier Sésame (@SesameWorkshop) 5 décembre 2022

L’histoire continue sous la publicité

Nous serons éternellement reconnaissants pour ses nombreuses années de contributions créatives passionnées à Sesame Street et honorés qu’il ait partagé une si grande partie de sa vie avec nous. 4/4 — Atelier Sésame (@SesameWorkshop) 5 décembre 2022

McGrath était un membre fondateur de la distribution de Rue de Sesame lorsque le spectacle a été créé en 1969, jouant un voisin amical Bob Johnson. Il a fait sa dernière apparition dans la série en 2017, marquant une figure de près de cinq décennies dans le Rue de Sesame monde.

L’histoire continue sous la publicité

L’acteur a grandi dans l’Illinois et a étudié la musique à l’Université du Michigan et à la Manhattan School of Music. Il a également été chanteur dans la série des années 60 Chantez avec Mitch et a lancé une carrière de chanteur réussie à l’étranger au Japon.

“Un interprète vénéré dans le monde entier, le riche ténor de Bob a rempli à plusieurs reprises les ondes et les salles de concert de Las Vegas à la Saskatchewan en passant par Tokyo”, a déclaré Sesame Workshop. “Nous serons éternellement reconnaissants pour ses nombreuses années de contributions créatives passionnées à Sesame Street et honorés qu’il ait partagé une si grande partie de sa vie avec nous.”

Il laisse dans le deuil sa femme, Ann Logan Sperry, et leurs cinq enfants.