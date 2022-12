Bob McGrath est mort à 90 ans: l’icône de Sesame Street meurt “paisiblement à la maison entourée de sa famille”

BOB McGrath, qui jouait l’un des personnages humains originaux de Sesame Street, est décédé à l’âge de 90 ans.

La famille de McGrath a partagé la tragique nouvelle dimanche dans un message sur sa page Facebook officielle.

L’acteur bien-aimé de Sesame Street, Bob McGrath, est décédé à l’âge de 90 ans[/caption]

McGrath était l’un des personnages humains les plus anciens du programme, apparaissant dans 47 saisons[/caption]

“Notre père, Bob McGrath, est décédé aujourd’hui. Il est mort paisiblement chez lui, entouré de sa famille.

L’acteur a joué un rôle récurrent dans le programme pour enfants bien-aimé, faisant sa première apparition dans les années 1960.

Il a été présenté dans le premier épisode en 1969, jouant lui-même et a continué à travailler pendant 47 saisons supplémentaires.

Son dernier épisode de la série s’appelait Avoir une balle en 2017.

Dans l’émission, McGrath a organisé des séances éducatives pour les enfants tout en interagissant avec les personnages de marionnettes.

Cependant, il était également connu pour ses talents musicaux dans des chansons telles que People in Your Neighborhood, Sing a Song, If You’re Happy And You Know It et même la chanson thème de l’émission.

Bien qu’il se soit éloigné de son rôle à l’écran dans Sesame Street, McGrath a continué à travailler pour le Sesame Workshop – la société qui gère la franchise.

Il a continué à assister à des événements publics et a travaillé comme avocat.





McGrath a joué dans plusieurs productions de Sesame Street, notamment des films autonomes, des spéciaux de vacances, des jeux vidéo et plus encore.

Sa dernière apparition était dans le film documentaire Sesame Gang: How We Got to Sesame Street en 2021.

Il laisse dans le deuil son épouse Ann Logan Sperry, leurs cinq enfants et huit petits-enfants.

