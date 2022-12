Bob McGrath, acteur original de “Sesame Street”, est mort à 90 ans

Bob McGrath, l’un des derniers acteurs originaux de “Sesame Street”, est décédé dimanche. Il avait 90 ans.

“Bonjour amis Facebook, la famille McGrath a de tristes nouvelles à partager”, a déclaré un message partagé sur son compte personnel.

“Notre père, Bob McGrath, est décédé aujourd’hui. Il est décédé paisiblement à la maison, entouré de sa famille.”

EMILIO DELGADO, STAR DE “SÉSAME STREET”, MORT À 81 ANS

Aucun autre détail entourant sa mort n’a été fourni.

Les représentants de McGrath n’ont pas immédiatement renvoyé la demande de commentaires de Fox News Digital.

‘SESAME STREET’ LANCE LE MUPPET AMÉRICAIN D’ASIE

Son premier épisode a eu lieu dans le pilote de 1969, qui a commencé 47 saisons de travail sur l’émission éducative.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

McGrath a terminé son dernier épisode, intitulé “Having a Ball”, en 2017.

Il ne s’est pas limité à la télévision, cependant, et McGrath a trouvé le succès sur le grand écran avec des rôles dans “Follow that Bird” et “3:10 to Yuma”.

Bob était également connu pour sa voix et a chanté sur de nombreuses bandes sonores de “Sesame Street”, y compris les chansons “People in Your Neighborhood”, “Sing a Song” et “If You’re Happy And You Know It”.

McGrath laisse dans le deuil sa femme Ann Logan Sperry et cinq enfants, en plus de ses petits-enfants.