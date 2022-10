Bob Marjanovich avec Mitch Berger – Kelowna Capital News

Dans cette édition de ‘MOJ on Sports’, Bob Marjanovich discute avec Mitch Berger, champion du Super Bowl avec les Steelers de Pittsburgh et deux fois quilleur professionnel.

“C’est un voyage incroyable pour un enfant canadien né à Kamloops de se rendre jusqu’à la Ligue nationale de football et de gagner un Super Bowl à l’âge de 35 ans.” a déclaré le ministère de la Justice.

Berger a également été membre des Bengals de Cincinnati, des Bears de Chicago, des Colts d’Indianapolis, des Packers de Green Bay, des Vikings du Minnesota, des Rams de St. Louis, des Saints de la Nouvelle-Orléans, des Cardinals de l’Arizona, des Steelers de Pittsburgh et des Broncos de Denver. Il a remporté le Super Bowl XLIII avec les Steelers contre les Cardinals.

Vous trouverez des podcasts ‘Moj on Sports’ sur iTunes, Spotify, Amazon, iHeart et Google podcasts et MojonSports.com

ÉCOUTEZ : Brenden Dillon – BC Native joue pour les Jets de Winnipeg

ÉCOUTEZ : Kirk Mc Lean – La légende des gardiens de but des Canucks, Kirk McLean

Suivez le ‘Moj’ sur Twitter

Black PressColombie-BritanniqueNFLPodcastsSports professionnels