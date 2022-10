Bob Marjanovich avec Cliff Ronning – Kelowna Capital News

MOJ on Sports: Le natif de Burnaby a été recrue de l’année dans la LNH en 1983

Dans cette édition de ‘MOJ on Sports’, Bob Marjanovich discute avec Cliff Ronning qui a joué 18 saisons dans la LNH. Repêché par les Blues de St. Louis, Ronning a également joué avec les Canucks de Vancouver, les Coyotes de Phoenix, les Predators de Nashville, les Kings de Los Angeles, le Wild du Minnesota et les Islanders de New York.

Jouant son hockey mineur à Burnaby, Ronning a été le joueur par excellence de la Coupe Air Canada Midget 1982 où ils ont remporté la médaille d’or. Il était membre de l’équipe des Canucks de Vancouver qui s’est rendue à la finale de la Coupe Stanley en 1994 et discute avec le ministère de la Justice de la série.

