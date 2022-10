Bob Marjanovich avec Bryan Burnham – Kelowna Capital News

MOJ on Sports: BC Lion’s Father a joué pour les Eagles de Philadelphie de la NFL

Bryan Burnham a ébloui en tant que receveur éloigné au niveau de la LCF pendant près d’une décennie. L’histoire du BC Lion de son voyage au Canada est formidable.

