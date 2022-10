Bob Marjanovich avec Brenden Dillon – Kelowna Capital News

MOJ on Sports: natif de Surrey était un joueur de la LNH non repêché

Dans cette édition de ‘MOJ on Sports’, Bob Marjanovich discute avec le défenseur de la LNH Brenden Dillon, qui a passé plus d’une décennie dans la ligue nationale de hockey.

Le natif de Surrey n’a été repêché par aucune équipe de la LNH, ni repêché dans le repêchage bantam des Ligues de hockey de l’Ouest.

Dillon joue actuellement pour les Jets de Winnipeg et a déjà joué dans la LNH pour les Stars de Dallas, les Sharks de San Jose et les Capitals de Washington.

Vous trouverez des podcasts ‘Moj on Sports’ sur iTunes, Spotify, Amazon, iHeart et Google podcasts et MojonSports.com

Église McLean – La légende des gardiens de but des Canucks, Kirk McLean

ÉCOUTEZ » Bryan Burnham – Receveur des Lions de la Colombie-Britannique

Suivez le ‘Moj’ sur Twitter

Black PressColombie-BritanniqueNHLPodcastsSports professionnels