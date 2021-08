Bob l’éponge et Patrick découverts par des scientifiques marins sous l’océan Atlantique

En regardant notre dessin animé préféré à la télévision en grandissant, nous nous sommes souvent demandé : et si ces personnages faisaient leur chemin vers la vraie vie ? Et on dirait que cette pensée innocente est peut-être devenue une réalité, ou peut-être l’a-t-elle toujours été. Un véhicule de haute mer télécommandé de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) – Retriever Seamount a récemment repéré « SpongeBob » et « Patrick » lors de l’une de ses récentes expéditions dans l’océan Atlantique, a rapporté Business Insider. L’étrange ressemblance du personnage de dessin animé populaire avec l’éponge jaune réelle et l’étoile de mer rose trouvées sous l’eau a rapidement attiré l’attention du scientifique marin Christopher Mah qui l’a ensuite partagé avec d’autres sur Twitter. » J’évite normalement ces références. Mais malheur. Real Life Bob l’éponge et Patrick ! » A tweeté Mah tout en partageant l’image du vrai Bob l’éponge avec ses abonnés en ligne.

Dans le cadre de la dernière expédition en haute mer de la NOAA, le navire Okeanos Explorer envoie des véhicules hauturiers télécommandés jusqu’à un mile sous la surface de l’océan Atlantique.

Ces véhicules télécommandés (ROV) sont utilisés pour explorer et étudier l’habitation sous-marine, diffuser en direct leur voyage et capturer des images de la mer profonde.

Il existe des milliers d’espèces d’éponges de formes et de tailles variées qui vivent sous l’océan, cependant, très peu d’entre elles ressemblent à la forme carrée de Bob l’éponge. Selon Mah, celui récemment découvert par le ROV sous l’océan Atlantique appartient au genre Hertiwigia. Cependant, la couleur jaune vif a surpris Mah car généralement, les choses en haute mer sont orange ou blanches pour les aider à se camoufler dans l’environnement faiblement éclairé.

Pendant ce temps, l’étoile de mer trouvée à côté de l’éponge est scientifiquement connue sous le nom de Chondraster et a cinq bras couverts de minuscules ventouses. Cela lui permet de se déplacer à la surface de l’océan et de se fixer aux rochers et à d’autres organismes. Les étoiles chondraster peuvent être de couleur rose foncé, rose clair et blanche.

