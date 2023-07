Bob Kerslake, ancien chef de la fonction publique britannique, décède à l’âge de 68 ans

Bob Kerslake, ancien chef de la fonction publique britannique et secrétaire permanent du ministère des Communautés et des Gouvernements locaux, est décédé après avoir reçu un diagnostic de cancer, a annoncé sa famille.

Le pair croisé est décédé samedi à l’âge de 68 ans. Dimanche matin, sa sœur, Ros Kerslake, a tweeté: «Mon frère Bob (Lord Robert Kerslake) est décédé hier après une courte bataille contre le cancer. Nous sommes tous dévastés.

Un certain nombre de politiciens ont rendu hommage à Lord Kerslake après la nouvelle. L’ancien Premier ministre David Cameron l’a qualifié de « fonctionnaire engagé » et a déclaré qu’il « servait le gouvernement de coalition avec un grand professionnalisme après une longue carrière dans le gouvernement local ».

Des personnalités du parti travailliste, dont le chef Keir Starmer, le secrétaire à la santé fantôme Wes Streeting et l’ancien chancelier fantôme John McDonnell faisaient partie de ceux qui lui ont rendu hommage.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, l’a décrit comme «un vrai fonctionnaire», ajoutant: «Sa gentillesse et son engagement à améliorer notre ville et notre pays resteront toujours dans les mémoires.”

Lisa Nandy, la secrétaire fantôme pour le nivellement, le logement et les communautés, a déclaré que Kerslake était «un fonctionnaire gentil, attentionné et authentique qui se souciait profondément des gens. Bob était une source intarissable de conseils et d’encouragements et sa connaissance du gouvernement central et local était inégalée.

Kerslake a été chef de la fonction publique de janvier 2012 à septembre 2014 et a continué en tant que secrétaire permanent au ministère des Communautés et des Gouvernements locaux.

Ces dernières années, il était devenu de plus en plus franc sur les problèmes de relations entre le gouvernement et la fonction publique. En février 2022, il écrivait dans le Guardian sur la façon dont le scandale du Partygate avait « porté atteinte à la perception que le public avait de la fonction publique ».

« La confiance est un bien précieux qui prend beaucoup de temps à se construire et qui se perd rapidement », a-t-il écrit.

« Il ne fait aucun doute que Partygate a considérablement renforcé la baisse de confiance entre gouvernants et gouvernés. Le travail de fonctionnaire a été rendu beaucoup plus difficile.

Kerslake a été président de la fiducie de la fondation NHS de l’hôpital King’s College, avant de démissionner en 2017 pour protester contre le sous-financement des hôpitaux par le gouvernement.

Il a également été président de la Local Government Association de 2015 à 2021 et président de la UK2070 Commission, une enquête indépendante sur les inégalités urbaines et régionales au Royaume-Uni.

Né à Bath, Somerset, Kerslake a obtenu un diplôme en mathématiques de l’Université de Warwick et a occupé plusieurs postes au sein du gouvernement local avant de devenir directeur général de l’arrondissement londonien de Hounslow.

Il est devenu directeur général du conseil municipal de Sheffield en 1997, puis de la Homes and Communities Agency (aujourd’hui Homes England).

Il a été fait chevalier dans la liste des honneurs du Nouvel An 2005 pour les services au gouvernement local et a été nommé pair en 2015.