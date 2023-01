Bob Jordan, PDG de Southwest Airlines, sur What Went Wrong

Plus de deux semaines après le début de la crise, la compagnie aérienne tente toujours de comprendre pourquoi ses opérations, longtemps considérées par les analystes comme parmi les plus efficaces de l’industrie aérienne, ont échoué de manière aussi spectaculaire. Il a engagé une société de conseil, Oliver Wyman, pour étudier la débâcle.

Dans une interview cette semaine, M. Jordan a décrit comment les choses se sont si mal passées pour Southwest. L’effondrement de l’entreprise a perturbé la vie d’environ deux millions de clients, ruiné d’innombrables voyages de vacances et laissé les voyageurs dormir dans les terminaux de l’aéroport. Les régulateurs et les législateurs demandent des enquêtes et des sanctions sévères contre l’entreprise.

Après une nuit blanche, M. Jordan et son équipe ont décidé que la seule façon de retirer les opérations de la compagnie aérienne du bord du gouffre serait d’annuler encore plus de vols : environ les deux tiers de son horaire pendant plusieurs jours.

M. Jordan a également déclaré que Southwest travaillait avec General Electric Aviation pour mettre à jour le logiciel de planification des équipages, souvent appelé SkySolver, qui, selon les dirigeants syndicaux, ne pouvait pas réaffecter les pilotes et les agents de bord assez rapidement après l’annulation ou le retard des vols, même si d’autres compagnies aériennes revenu à la normale. La tâche la plus ardue pour M. Jordan, qui travaille chez Southwest depuis 1988 mais qui en est le directeur général depuis moins d’un an, est peut-être de regagner la confiance des employés et des clients.

Cet entretien téléphonique a été condensé et modifié pour plus de clarté.

Avec le temps, comment décririez-vous ce qui n’a pas fonctionné ?

Nous avons foiré et causé des problèmes et nous devons résoudre nos problèmes, mais cela a commencé avec cette tempête historique. Cela, couplé à des températures super froides, a causé des choses que nous ne voyons jamais.

Nous avions des passerelles qui ne bougeaient pas et nous avions du liquide de dégivrage gelé. Nous avions des moteurs d’avion qui étaient gelés ou givrés, et ainsi de suite. Nous verrions soudainement un problème à Denver et devrions annuler un tas de vols à Denver. Problèmes à Chicago ; annuler Chicago. Problèmes à Nashville. Vous vous retrouvez avec ce niveau historique d’annulations sur plusieurs jours. Cela signifie alors que vous avez un niveau historique de réparation d’aéronefs, ce qui entraîne ensuite un niveau historique d’équipage que vous devez déplacer.

Vous essayez de résoudre ces problèmes. Et au fur et à mesure que vous les résolvez, vous avez plus de problèmes. Plus d’annulations, plus de problèmes ; plus d’annulations, plus de problèmes. Nous ne pouvions tout simplement pas suivre le volume – un volume que nous n’avions jamais vu auparavant.