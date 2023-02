Bob Iger signale un changement de stratégie à Disney Hulu

“Je ne voudrais rien de plus que de trouver cette solution pour un accord rapide”, a déclaré Chapek dans une interview en septembre avec CNBC. “Mais cela prend deux parties pour arriver à quelque chose qui soit mutuellement acceptable.”

Il y a à peine cinq mois, Bob Chapek, alors PDG de Disney, a déclaré qu’il aimerait posséder tout Hulu “demain” s’il le pouvait. La stratégie de Chapek consistait à lier finalement Hulu à Disney + pour donner aux consommateurs un “ paquet dur ” option dans laquelle les téléspectateurs pouvaient regarder des programmes à la fois de Disney +, adapté aux familles, et de Hulu, axé sur les adultes. La participation de Comcast dans Hulu a empêché Disney d’aller de l’avant avec ses plans.

Disney L’ouverture apparente du PDG Bob Iger à vendre Hulu marque un renversement brutal de la stratégie de l’entreprise – et un changement encore plus surprenant si Iger vend le service de streaming à Comcast .

Les dirigeants de Comcast se sont éloignés de ces discussions et se sont résignés à prendre l’argent de Disney en 2024 plutôt que d’acquérir la pleine propriété de Hulu, comme l’a rapporté CNBC en septembre.

Les porte-parole de Comcast et Disney ont refusé de commenter.

Une autre proposition faite à Disney était de faire racheter Hulu par Comcast. Les dirigeants de Comcast pensent que Hulu pourrait booster ses efforts de streaming au-delà de Peacock, le service de streaming phare de la société, selon des personnes proches du dossier. Ils restent ouverts à une variété de possibilités avec Hulu, ont déclaré les gens. Peacock compte environ 20 millions d’abonnés payants. Hulu compte environ 48 millions d’abonnés. Les deux services ne sont disponibles qu’aux États-Unis et dans les territoires américains.

Malgré la diminution du nombre d’abonnés à la télévision payante, ESPN et de nombreux réseaux câblés engrangent toujours beaucoup de bénéfices, ce que Disney n’était pas prêt à abandonner, d’autant plus que cela aide à financer l’activité de streaming, ont déclaré les gens. Iger a déclaré cette semaine que même si un spin-out était envisagé en son absence, il a été conclu qu’ESPN devrait rester avec Disney. Il a dit que les discussions sur une vente n’avaient pas lieu.

Chapek a eu une conversation en 2021 avec le PDG de Comcast, Brian Roberts, pour tenter d’intensifier la vente de Hulu, selon des personnes proches du dossier. Roberts a lancé un certain nombre d’idées possibles, notamment Disney vendant ESPN à Comcast, ont déclaré les personnes, qui ont demandé à ne pas être nommées car les discussions étaient privées. Aucune conversation de fond n’a eu lieu depuis, ont déclaré les gens.

Pourtant, reconnaître publiquement que Disney pourrait être ouvert à la vente de Hulu est une décision audacieuse. Cela met les employés de Hulu en état d’alerte et ajoute de l’incertitude à la propre entreprise d’Iger. Les commentaires d’Iger peuvent également viser à susciter une réaction des actionnaires.

La vente de Hulu dénouerait cette stratégie et pourrait également entraîner des annulations de Disney + et ESPN +. Disney a poussé son ensemble de trois services pour 12,99 $ par mois (avec publicités). Cela représente environ 50 % de réduction sur l’achat des trois services séparément, ce qui coûterait près de 26 $.

Iger a précédemment défendu Hulu dans le cadre de la stratégie de Disney visant à proposer trois services à prix relativement bas (Disney +, Hulu et ESPN +) plutôt qu’un méga-produit qui serait probablement le service de streaming le plus cher. Sa pensée était que donner aux abonnés trop de contenu dans un produit peut conduire à ce qui s’est passé avec la télévision par câble – les consommateurs commencent à sentir qu’ils paient trop d’argent pour du contenu qu’ils ne regardent pas.

Ces circonstances ont peut-être changé avec le retour d’Iger. Il est possible que les commentaires d’Iger jeudi n’étaient que de la posture. Menacer d’être un vendeur de Hulu plutôt qu’un acheteur peut faire baisser le prix de l’actif de streaming, ce qui incomberait à Disney s’il achetait réellement la participation de 33% à Comcast.

Le commentaire d’Iger sur Hulu remet également en question l’un de ses édits de longue date : ne renforcez pas Comcast à la demande de Disney.

Quand Iger a acquis la majorité des actifs de Fox pour 71 milliards de dollars en 2019, l’un de ses principaux facteurs de motivation était de s’assurer que Comcast n’acquiert pas une participation majoritaire dans Hulu. L’investisseur activiste Nelson Peltz, qui a abandonné jeudi sa bataille par procuration pour obtenir un siège au conseil d’administration de Disney, avait été argumentant qu’Iger a considérablement surpayé pour Fox. La défense d’Iger de cet accord aurait renforcé Comcast et affaibli Disney dans les guerres de streaming, selon des personnes familières avec sa pensée.

La tension concurrentielle entre Comcast et Disney n’est pas nouvelle. Robert fait une offre hostile pour acquérir Disney pour 54 milliards de dollars en 2004. L’ancien PDG de NBCUniversal, Steve Burke, a quitté Disney pour venir travailler pour Roberts en 1998. Dans un environnement de streaming, les produits de Disney détournent les globes oculaires et les revenus d’abonnement de Peacock, et vice versa.

Pourtant, Iger et Roberts entretiennent de solides relations de travail, selon des personnes proches du dossier. Iger a même pris la parole lors d’un événement interne NBCUniversal l’année dernière.

Les deux sociétés devront travailler en étroite collaboration pour convenir de toute conclusion pour Hulu. Même si Disney achète la participation restante de Hulu, les parties doivent s’entendre sur la juste valeur marchande. Les commentaires d’Iger jeudi pourraient être le coup de départ de ce qui pourrait être des mois de négociations à suivre.

